Raed Arafat: O relaxare totală „încă nu este posibilă”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, apreciază că nu se poate vorbi despre o relaxare totală a măsurilor de prevenire a infecțiilor cu noul coronavirus, pentru că nu există încă o scădere constantă a numărului de cazuri noi.

Într-un interviu la TVR, Raed Arafat a spus că încă sunt focare în mai multe județe, în azile de bătrâni, în zone industriale sau în serviciile medicale.

Raed Arafat: Dacă spune cineva că am trecut deja cu totul și totul este ok, acest cineva înseamnă că nu este informat corect. La acest moment încă situația este sub control mai bine decât să înainte, dar nu putem să zicem că am ajuns la faza în care să spunem că totul este ok și nu mai avem răspândire, nu mai avem infectare, nu mai avem persoane care să se infecteze în comunitate. Deci încă avem focare în mai multe județe, fie că sunt la azile de bătrâni, fie că sunt în zone industriale, fie că sunt chiar în serviciile medicale, adică la spitale și numărul cazurilor nu s-a stabilizat.

Raed Arafat a mai precizat că mai sunt cinci-șase zile în care se evaluează efectele relaxării de până acum, iar măsurile care vor intra în vigoare vor ține cont de evoluția până la sfârșitul acestei săptămâni.

El consideră că prelungirea stării de alertă ar fi o soluție firească pentru situația în care ne aflăm, o modalitate de a putea coordona și a lua măsurile care se impun.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)