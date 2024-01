Protestele transportatorilor şi ale fermierilor au continuat în mai multe judeţe

Protestele transportatorilor şi fermierilor au continuat şi astăzi în mai multe judeţe.

Coloane de camioane, tractoare şi utilaje agricole au îngreunat circulaţia pe mai multe artere din ţară.

La Iași, agricultorii și transportatorii au desfășurat timp de patru ore un marș de protest, cu vehiculele din dotare, pe traseul Rond Lețcani – Rond Metro – Rond Carrefour Era, Păcurari.

Aceștia s-au deplasat cu viteză redusă, dorind să atragă atenția Guvernului asupra revendicărilor pe care le-au înaintat încă de acum doi ani.

Participanții au semnalat că, la ora actuală, polițele RCA aproape și-au triplat valoarea, pentru un camion prețul ajungând și la 4 mii de euro pe an.

Totodată, ei solicită plafonarea prețurilor la motorină și benzină sau identificarea unor soluții compensatorii.

Reprezentanții fermierilor mai cer achitarea integrală, până la sfârșitul acestei luni, a plăților directe și compensatorii din subvențiile de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Ion Notingar, fermier din localitatea Lețcani: Prețurile, începând cu anul 2022 au cunoscut o descreștere constantă, vedem că noi ne afiliem pe o piață mondială, o piață europeană în care prețurile nu le dictăm noi. În același timp, costurile noastre sunt foarte ridicate, costurile de producție datorită produselor care le introducem în manoperă, vizavi de prețul la motorină, vizavi de prețul foarte mare la îngrășăminte, ca din 2022 a fost de trei ori prețul față de un preț normal, iar producțiile noastre venind după anul 2020, un an cu secetă, un an 2022 cu secetă, un an 2023 cu secete, efectiv nu ne mai putem susține această activitate agricolă. Ori România merită altceva. România merită să aibă un sector agricol foarte bine dezvoltat, care să poată asigura hrana tuturor, atât a românilor, cât să să putem face o prelucrare ca să putem exporta produse finite.

La protestul de la Iași au participat aproximativ 300 de vehicule din toate categoriile. (Rador/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)