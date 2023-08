Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind eliminarea unor facilităţi fiscale este în continuare în dezbatere în coaliţie

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind eliminarea unor facilităţi fiscale şi de modificare a unor taxe este în continuare în dezbatere în coaliţie, potrivit informaţiilor lansate în spaţiul public.

Măsurile vizează, între altele, creşterea unor taxe pentru întreprinderile mici şi mijlocii, schimbarea TVA sau impozitarea salariilor programatorilor care depăşesc un venit lunar de 10.000 lei.

Reprezentanţii firmelor din IT din judeţul Cluj critică propunerile de măsuri fiscale şi susţin că acestea ar afecta grav acest domeniu.

Eliminarea facilităţilor fiscale acordate până acum industriei IT vine într-un moment de criză. Companiile sunt îngrijorate de impactul pe care îl va avea inteligenţa artificială asupra domeniului. Din acest motiv au apărut deja probleme pe pieţele din America de Nord şi Europa Occidentală. În acest context, dacă facităţile fiscale pentru industria IT vor fi eliminare, România va deveni cel mai scump producător din domeniul outsourcing-ului din regiune, după Polonia. Acest lucru înseamnă că multe companii se vor muta în alte ţări, spune reprezentantul Clusterului Cluj IT, Andrei Kelemen.

Andrei Kelemen: Cea mai important problemă este legată de competitivitatea industriei, deci, acolo cred că va fi efectul resimţit. Poate că nu imediat, dar într-un interval de timp destul de scurt vom vedea efectele. Să nu uităm, industria de IT din România se bazează în proporţie peste 70% pe outsourcing, asta înseamnă o piaţă globală. Un element al competitivităţii noastre pe piaţa globală este preţul pe care putem să îl oferim pentru serviciile pe care noi le exportăm. Iar dacă se elimină această scutire de impozit, evident că preţul va creşte.

Eliminarea facilităţilor fiscale este criticat şi de reprezentanţii Clusterului Transilvania IT. Ei afirmă că deja unele companii analizează posibilitatea de a-şi muta afacere în Republica Moldova, Ţările Baltice, Armenia, Georgia sau ţările din Balcanii de Vest.

Industria IT generează în prezent 7% din Produsul Intern Brut şi 220.000 de locuri de muncă.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)