Profesioniști media din Europa și Asia participă la conferința Media & Culture Days

Radio România organizează, în zilele de 16 şi 17 noiembrie a.c., în parteneriat cu ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), conferința Media & Culture Days, care va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București. Conferința din acest an se înscrie pe agenda evenimentelor care marchează aniversarea a 95 de ani de la prima emisie a Radiodifuziunii Române, la 1 noiembrie 1928.

La evenimentul din acest an vor participa lideri ai principalelor alianțe de media la care Radio România este afiliată: Ahmed Nadeem, Secretar General al ABU, co-organizator al conferinței, Jean Philip de Tender, Director General Adjunct al EBU, Claudio Cappon, Secretar General al COPEAM și David Jordan, Secretar General al PBI, precum și reprezentanți ai unor importante organizații de media din Europa și Asia, între care BBC, Radiodifuziunea din Cehia, MDR Germania, RAI – Radiotelevisione Italiana, RTVE Spania, Televiziunea din Polonia, UA:PBC, Radioteleviziunea din Ucraina, RTV Georgia, RRI Indonezia, Media Prima Audio Malaysia, TRT Turcia, Radio Mewat, India, Radioteleviziunea Națională din Uzbekistan ș.a.

Tema conferinței din acest an este Diverse and distinctive: How culture powers public service media, iar în centrul dezbaterii se va afla rolul cheie pe care media publică îl deține în promovarea conținutului cultural de înaltă calitate, în susținerea diversității și a incluziunii, cu accent special pe valorizarea comunităților regionale și locale. Conferința își propune să readucă în atenție misiunea mediei publice ca motor cultural, capabil să adune comunitățile în jurul valorilor și al tradițiilor comune, dar și al identităților diverse și să ofere răspunsuri cu privire la provocările unei lumi din ce în ce mai globalizate.

Organizațiile publice de media sunt atât beneficiare ale culturii țării lor, cât și producătoare de cultură. Există o relație profundă și simbiotică între media și cultură, de aceea o sesiune a conferinței va explora modul în care media publică poate sprijini capitalul cultural al unei națiuni, asigurându-se în același timp că reușește prin aceasta să-și susțină activitatea și să vină în întâmpinarea cerințelor și nevoilor publicului.

Conferința Media & Culture Days, organizată de Radio România în parteneriat cu ABU și susținută de BRD și Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București continuă seria de conferințe Media 2020, inițiată de Radio România derulată din 2015 până în 2020, care a reușit să creeze premisele unui dialog de succes între profesioniști de media din Europa și din arealul Asia – Pacific.