Primele teste rapide COVID destinate elevilor vor ajunge în şcoli săptămâna viitoare

Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni că primele teste rapide COVID-19 cu probă de salivă, destinate testării elevilor, ar urma să ajungă în şcoli în a doua parte a săptămânii viitoare, precizând că testele din lotul I sunt utilizate şi în Germania, Franţa şi Portugalia.

‘Am fost asigurat de către Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate că astăzi se semnează contractele subsecvente pentru lotul 1. Mâine se vor semna contractele subsecvente pentru loturile 2 şi 3. De asemenea, e nevoie de o perioadă între 1 şi 5 zile pentru depunerea scrisorilor de garanţie bancară, o etapă fără de care achiziţiile nu ar fi derulate în legalitate. După depunerea scrisorilor de garanţie bancară, câştigătorii desemnaţi la nivelul lotului 1 au la dispoziţie o perioadă între 1 şi 5 zile pentru a livra aceste teste în şcoli. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă ne-a asigurat că în maximum 24 de ore de când primeşte aceste teste, cu ajutorul direcţiilor de sănătate publică din fiecare judeţ şi cu sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene, va face în aşa fel încât testele să ajungă în şcoli. Asta se va întâmpla săptămâna viitoare, cel mai probabil în a doua parte a săptămânii viitoare. Dar săptămâna viitoare’, a afirmat Sorin Cîmpeanu.

El a precizat că, până atunci, Ministerul Educaţiei a solicitat Ministerului Sănătăţii sprijin în elaborarea unei proceduri pentru administrarea acestor teste.

‘Chiar dacă sunt proceduri simple de administrare a acestor teste, am văzut în ţările occidentale – şi apropo, testele din lotul 1 sunt teste utilizate în Germania, în Franţa şi în Portugalia – am văzut că ele pot fi chiar autoadministrate de elevi şi chiar de către elevi cu vârsta mică. Însă acest lucru trebuie să se facă sub supravegherea unui adult, acel adult trebuie să beneficieze de un instructaj minim şi e vorba de adulţi care sunt în şcoli. Fac apel încă o dată la colegi să aibă disponibilitate pentru a vedea aceste instrucţiuni. Atunci când ele vor fi disponibile din partea Ministerului Sănătăţii, Ministerul Educaţiei le va transmite, în aşa fel încât săptămâna viitoare, aşa cum am spus, când vor veni testele, să ştim exact de câte ori pe săptămână, de două ori pe săptămână foarte probabil, şi cum vor trebui administrate’, a spus Cîmpeanu.

Întrebat ce se va întâmpla dacă, într-o şcoală, unele cadre didactice nu vor vrea să facă acest lucru, ministrul şi-a exprimat încrederea că profesorii se vor mobiliza şi vor înţelege acest demers.

‘Îmi exprim încrederea… Sigur că nu au în fişa postului, sigur că nu pot fi obligaţi, dar, vedeţi dumneavoastră, nici vaccinarea nu este obligatorie şi, totuşi, profesorii sunt cei care au o rată de vaccinare dublă faţă de rata la nivel naţional, sunt cei care au înţeles să se mobilizeze pentru vaccinare atunci când au înţeles că vaccinarea lor e în strânsă legătură cu modul de funcţionare a şcolilor cu prezenţă fizică. Îmi exprim încrederea în toţi colegii din sistemul de învăţământ’, a precizat Sorin Cîmpeanu. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)