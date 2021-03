Preţul testelor de anticorpi COVID variază între 94,5 lei şi 200 de lei de la o clinică la alta

Preţurile testelor pentru persoanele care s-au vaccinat pentru Covid-19 şi vor să afle care este titrul de anticorpi pe care l-au dobândit în urma imunizării variază între 94,5 lei şi 200 de lei de la o clinică la alta, potrivit unei analize realizate de AGERPRES.

AGERPRES a comparat ofertele a zece dintre cele mai importante centre medicale private cu acoperire naţională, pe baza informaţiilor publicate pe site-uri şi oferite de operatori la call-center.

Astfel, cel mai mic preţ este la clinicile Sante, respectiv 105 lei, cu posibilitatea unei reduceri până la 94,5 lei dacă plata este efectuată online sau dacă pacientul are ori doreşte un card de fidelitate.

La Lotus Med, preţul unui test de anticorpi este 95 de lei. La MedLife, acesta costă 120 de lei, la MedSana – 130 de lei, Medicover – 135 de lei, Gral Medical – 140 de lei, Sanador – 150 de lei, Regina Maria – 200 de lei.

La Synevo şi Ok Medical se pot efectua doar două teste de anticorpi la pachet (IgG şi IgM), preţul pachetului fiind de 145 de lei la Synevo şi 240 de lei la Ok Medical.

Nu este nevoie de o programare prealabilă pentru aceste analize, cu excepţia clinicilor Regina Maria şi Medicover (la acestea din urmă este nevoie de programare pentru recoltarea până în ora 10:00).

Se observă, astfel, că preţurile diferă foarte mult de la o clinică la alta, chiar de la simplu la dublu. Aceeaşi diferenţă mare a fost observată de Consiliul Concurenţei şi în cazul testelor Real Time PCR, instituţia de concurenţă anunţând că monitorizează cu atenţie această piaţă.

Oamenii ar trebui să fie foarte atenţi la aceste teste, să compare mai multe preţuri şi să aleagă oferta cea mai ieftină, întrucât există diferenţe foarte mari de preţuri pe această piaţă, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, la finalul anului trecut.

‘Dacă în sectorul alimentar am văzut că lucrurile au continuat să meargă ok, chiar fiind sub şoc, pe zona de produse medicale pieţele nu au funcţionat. Am văzut fenomenele speculative din perioada de început a pandemiei, când preţurile au crescut la măşti, la dezinfectanţi, vedem acum pe zona testelor de tip PCR, vedem diferenţe foarte mari de preţuri, deci e clar că nu este o piaţă stabilizată şi nu rezistă la şocuri. Vom fi şi mai atenţi decât am fost până acum‘, a spus Chiriţoiu, într-o conferinţă online.

Întrebat ce le recomandă oamenilor, în această perioadă când există o cerere mare de astfel de teste, el a răspuns că oamenii trebuie să fie foarte atenţi, să compare mai multe preţuri şi să aleagă oferta cea mai ieftină.

‘Pentru oameni: să fie atenţi, să nu se repeadă la primul furnizor, să verifice două, trei, patru locuri, pentru că diferenţele de preţ sunt mari‘, a recomandat preşedintele Consiliului Concurenţei.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)