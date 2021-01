Președintele României spune că e nevoie de o reformă profundă în sistemul de sănătate

„O zi foarte tristă astăzi, cu tragedia care s-a întâmplat aici în această dimineaţă. Ce pot să spun este că îmi pare foarte rău. Transmit condoleanţe familiilor îndoliate, iar celor care au fost aici în saloane le doresc însănătoşire grabnică”, a spus şeful statului la Institutul „Matei Balş”.

„Trebuie rapid trase nişte concluzii şi venit cu soluţii”.

Iohannis a subliniat că este nevoie de o reformă a sistemului sanitar.

***

Un puternic incendiu a avut loc vineri dimineață într-un pavilion al Institutului „Matei Balș” din București.

Cinci persoane și-au pierdut viața în incendiul care a avut loc în această dimineață la Institutul „Matei Balș” din București.

Focul a cuprins pavilionul situat la parter în care sunt internați pacienți COVID. 120 de bolnavi au fost evacuați şi transferați în alte unități sanitare.

Declaraţia de presă a preşedintelui Klaus Iohannis de la Spitalul „Matei Balş” din Capitală:

Klaus Iohannis: Buna ziua! O zi foarte tristă astăzi, cu tragedia care s-a întâmplat aici în această dimineaţă. Ce pot să spun este că îmi pare foarte rău, transmit condoleanţe familiilor îndoliate, iar celor care au fost aici în saloane le doresc însănătoşire grabnică! Ei au fost transportaţi la alte spitale, unde vor fi trataţi corespunzător. Am discutat încă de când au fost anunţate forţele de intervenţie în permanenţă cu cei care au condus intervenţia şi până în momentul de faţă am primit toate datele care sunt certe despre intervenţie. A fost o intervenţie foarte complicată, cu foarte multe forţe implicate.

S-a reacţionat extrem de rapid, în foarte puţine minute forţele de intervenţie au intervenit, au stins focul, au mutat pacienţii la alte spitale, însă, din păcate, pentru câţiva a fost prea târziu. Totuşi ţin să felicit forţele de intervenţie pentru promptitudinea intervenţiei aici, la acest incendiu groaznic. Este foarte clar că trebuie rapid trase nişte concluzii şi venit cu soluţii. Situaţia se repetă cumva, am avut nu de mult o tragedie la Piatra Neamţ, avem acum aici la „Balş” această tragedie, au fost incendii mai mici la alte spitale şi, cu siguranţă, motivele sunt diverse, ele sunt anchetate şi anchetele vor scoate fără îndoială la lumină ce se întâmplă, cine este vinovat şi vinovaţii vor fi sancţionaţi. Însă după părerea mea problema este mult mai amplă. După părerea mea aici avem de-a face cu probleme structurale în spitalele din România şi am solicitat noului ministru al sănătăţii, şi la discuţia pe care am avut o acum câteva săptămâni şi astăzi, din nou, să lucreze cu celeritate la un proiect de reformă pentru întregul sistem de sănătate din România şi aştept cât de curând primele idei pentru a putea demara această reformă.

Nu vreau să închei scurta mea intervenţie înainte de a spune ceva despre persoanele care în aceste săptămâni, luni au fost şi rămân eroii mei: medicii, asistentele, întregul personal. Ei au depus eforturi supraomeneşti, au lucrat până la epuizare, lucrează de un an de zile în condiţii de stres extrem, în condiţii foarte complicate, cu personal prea puţin, şi îmi exprimi şi cu această ocazie, care este o ocazie tristă, dar îmi exprimi admiraţia pentru toţi medicii şi tot personalul medical, şi din spitalele COVID, şi din centrele de vaccinare, şi din toate unităţile medicale din România! Tot ce merită ei sunt laude şi încurajări! Dar pentru cei care administrează sistemul, repet, este nevoie de o reformă profundă în sistemul de sănătate publică, fiindcă astfel de lucruri nu trebuie să se repete. Vă mulţumesc. La revedere!

(Rador/FOTO Carmen Gavrilă)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale informează că vineri dimineaţa au fost primite la 112 un număr de zece apeluri telefonice referitoare la incendiul produs la Institutul ‘Matei Balş’ din Capitală.

Potrivit unei informări a STS, aceste apeluri s-au primit după cum urmează:

* 05:04:09 – apelul a durat 57 de secunde, persoana care a sunat nu a comunicat informaţii, se auzea doar zgomot de fond. Operator 112 STS a reapelat numărul de la care s-a iniţiat apelul la ora 05:05:07, persoana anunţând că este un incendiu la Spitalul ”Matei Balş”;

* 05:04:28 – în paralel, un alt operator 112 STS a preluat un alt apel efectuat de către o femeie care a semnalat incendiul şi cerea ajutor;

Ulterior, conform STS, au mai fost înregistrate apeluri referitoare la incendiu la următoarele ore:

* 05:06:37

* 05:06:40

* 05:09:05

* 05:09:06

* 05:13:41

* 05:18:51

* 06:06:49

‘Apelurile au fost procesate, indexate şi transferate către toate agenţiile specializate de intervenţie (ISU-SMURD, Serviciul de Ambulanţă, Poliţie, Jandarmerie), conform metodologiei’, precizează Biroul de presă al STS.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat vineri că a cincea victimă a incendiului de la Institutul ‘Matei Balş’ a fost găsită carbonizată.

‘Confirm, în urma incendiului de la ‘Matei Balş’ sunt identificate cinci victime. Transmit pe această cale condoleanţe familiilor victimelor. Incendiul s-a declanşat la parterul unui pavilion, evident toată clădirea a fost evacuată pentru că a fost afectată de fum. 102 pacienţi erau în acel moment în pavilion, 43 au fost relocaţi în alte unităţi din Bucureşti şi 53 au fost relocaţi în incinta spitalului ‘Matei Balş’. Aşteptăm rezultatele anchetei’, a afirmat Bode, la Digi 24.

El a precizat că o a cincea victimă a fost găsită în baie.

‘Am această confirmare pentru a cincea victimă. Vă pot confirma că în baie a fost găsit cadavrul carbonizat’, a spus ministrul de Interne.

Corpul de Control al ministrului Sănătăţii face verificări la Institutul ‘Matei Balş’, a declarat vineri ministrul Vlad Voiculescu, la Digi 24.

‘Există o anchetă a Poliţiei şi există, de asemenea, un control efectuat de Corpul de Control al premierului şi Corpul de Control al ministrului Sănătăţii. Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat. Există responsabili şi există şi responsabilităţi, dar înainte de asta sau în paralel cu acest lucru la acest moment la MS şi DSU există echipe care iau legătura cu familiile şi cu spitalele pentru a oferi informaţiile necesare, respectiv a oferi ajutorul de care este nevoie. Sunt inclusiv la Matei Balş pacienţi în terapie intensivă şi mai sunt câteva cazuri la terapie intensivă în spitalele în care au fost transferaţi’, a afirmat Voiculescu.

Potrivit acestuia, incendiul izbucnit la Institutul ‘Matei Balş’ a fost ‘relativ violent’.

Ministrul a spus că nu are informaţii că în clădirea respectivă ar fi existat alte surse de încălzire decât ‘cele fireşti’ într-o clădire a unui spital.

‘Nu am informaţii că în acea clădire ar fi fost nevoie, respectiv că ar fi fost surse suplimentare de încălzire. Evident, astfel de surse de încălzire nu ar trebui să fie în spitale. Ştim că însă că în practică lucrul acesta se întâmplă şi nu este în regulă’, a declarat Voiculescu.

El a spus că Institutul ‘Matei Balş’ a avut un management stabil şi ‘o finanţare relativ robustă’.

‘Înţelegerea mea este că da, existau de asemenea avize pentru lucrări care s-au făcut acolo. Vedem în ce măsură existau şi celelalte documente necesare pentru funcţionarea respectivei clădiri. Este vorba despre o clădire mai veche care a fost renovată. Institutul Matei Balş nu a dus lipsă de finanţare, în anii din urmă a avut un management stabil, deci vorbim despre o situaţie, din punctul acesta de vedere, foarte diferită faţă de cea am văzut până acum, faţă de spitalele precum Piatra Neamţ, unde ştim că au fost o mulţime de manageri schimbaţi. Vorbim aici de un management stabil şi de o finanţare relativ robustă.(…) Înţeleg că a fost renovat în întregime (n.r. – pavilionul care a luat foc). Renovarea a fost una care a mers până la substanţa clădirii’, a arătat Voiculescu.

El a afirmat că a cerut informaţii privind măsurile care au fost dispuse după incendiul de la spitalul din Piatra Neamţ.

‘În curând vom avea informaţii şi nu numai despre Spitalul ‘Matei Balş’, ci şi despre celelalte spitale. Am cerut informaţii vizavi de măsurile care au fost dispuse după Piatra Neamţ. Vă amintesc că ministrul Sănătăţii de atunci, domnul Tătaru, împreună cu secretarul de stat Raed Arafat şi cu premierul de la acea vreme au anunţat controale şi au anunţat o serie de măsuri care au fost dispuse’, a mai spus Vlad Voiculescu.

El a afirmat că infrastructura spitalelor din România este rezultatul unui ‘lung şir de improvizaţii, de subfinanţare şi de oameni din domeniul tehnic angajaţi la spital, prost plătiţi şi cu resurse limitate’.

‘În România s-au construit malluri, s-au construit clădiri de birouri, alte lucruri, spitale mai puţin. Este vremea ca lucrul acesta să se schimbe. Asta este ceea ce vom face la Ministerul Sănătăţii. Este nevoie de oameni profesionişti care să lucreze la nivelul spitalelor pentru infrastructura de spital, este nevoie de investiţii făcute cap şi coadă. Este nevoie ca la nivelul MS să putem coordona aceste investiţii, ceea ce până acum nu s-a întâmplat’, a mai adăugat Voiculescu.

Patru pacienţi – două femei şi doi bărbaţi -, cu vârste între 62 şi 89 de ani, internaţi la Institutul ‘Matei Balş’, au fost aduşi la Institutul ‘Marius Nasta’, în urma incendiului care a avut loc vineri dimineaţă, doi dintre ei fiind în stare severă, a declarat managerul instituţiei medicale, Beatrice Mahler.

‘La ‘Marius Nasta’ au fost aduse patru persoane – două femei şi doi bărbaţi. Avem disponibilitate până la 36 de locuri. În acest moment, avem 32 de locuri libere în secţia COVID. Dacă vor fi necesare, noi suntem aici şi suntem alături de colegii noştri de la ‘Matei Balş’ şi de pacienţii de acolo care trec printr-un moment foarte greu. Vârstele sunt între 62 şi 89 de ani. Una dintre femei este echilibrată. Unul dintre bărbaţi este cu necesar de oxigen crescut. Din păcate, doi dintre pacienţi – o femeie şi un bărbat – au stare generală gravă şi au fost trimişi în Terapie Intensivă. (…) Sunt conştienţi, sunt prezenţi, dar doi dintre ei au stare generală gravă şi de aceea au fost mutaţi în secţia de Terapie Intensivă. Patru pacienţi: două femei, doi bărbaţi cu vârste între 62 şi 89 de ani. Doi cu stare echilibrată, sunt pe secţia COVID, doi cu stare severă în Terapie Intensivă’, a spus Mahler.

Potrivit acesteia, pacienţii transferaţi de la ”Matei Balş” nu au arsuri.

Ea a tras un semnal de alarmă legat de infrastructura spitalelor, afirmând că este nevoie de o expertiză tehnică a tuturor instalaţiilor sanitare şi electrice.

‘Noi avem centrală proprie la Institutul ‘Marius Nasta’ şi am încercat să avem autonomie tocmai pentru a nu avea probleme în acest sens. Instalaţiile de oxigen sunt suprasolicitate, debitele de oxigen pe care le necesită aceşti pacienţi sunt foarte mari. Să nu uităm că pe lângă instalaţiile de oxigen avem şi instalaţiile electrice, o infrastructură care trebuie modificată. S-a spus acest lucru după incendiul de la Piatra Neamţ. Au fost atunci controale tocmai pentru a evalua starea spitalelor şi pentru a vedea ce investiţii sunt necesare. Cu siguranţă trebuie să facem paşi în acest sens şi să trecem la treabă. Au fost controale tocmai pentru a evalua care este vechimea spitalului, care este necesarul de investiţii pe partea de infrastructură. În acest moment, este nevoie de o expertiză tehnică a tuturor instalaţiilor sanitare şi electrice din acest institut, lucrăm la acest lucru, nu se pot face evaluări corecte fără să avem astfel de date’, a arătat medicul.

Preşedintele Klaus Iohannis va merge, vineri, la ora 13,00, la Institutul Naţional de Boli Infecţioase ‘Prof. Dr. Matei Balş’, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Ministerul Sănătăţii informează că 53 de pacienţi de la Institutul ‘Matei Balş’ au fost transferaţi la alte unităţi medicale din Capitală, în urma incendiului de vineri dimineaţa.

‘Din informaţiile primite de către Ministerul Sănătăţii de la echipele de intervenţie, au fost transferaţi către alte unităţi sanitare un număr de 53 de pacienţi din 102 pacienţi aflaţi în saloanele din Pavilionul 5 al Institutului Naţional de Boli Infecţioase ‘Matei Balş’, afectat de incendiu’, precizează MS.

Conform MS, au fost transferaţi:

* 11 pacienţi la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Sf. Ioan’ din Bucureşti;

* 5 pacienţi la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti;

* 6 pacienţi la Spitalul Universitar de Urgenţă ‘Elias’;

* 4 pacienţi la Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale ‘Victor Babeş’;

* 5 pacienţi la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Sf. Pantelimon’;

* 3 pacienţi la Spitalul Militar Central-ROL 2

* 4 pacienţi la Spitalul ‘Witting’;

* 4 pacienţi la Institutul de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’;

* 1 pacient la Spitalul MAI ‘Dimitrie Gerota’;

* 3 pacienţi la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Bagdasar-Arseni’;

* 7 pacienţi la Spitalul de Urgenţă Floreasca

Conform informaţiilor primite de MS, unul dintre pacienţii ajunşi la Spitalul de Urgenţă Floreasca este cel care a avut nevoie de resuscitare şi care, între timp, a decedat (a patra victimă). Este vorba despre o femeie, în jurul vârstei de 80 de ani, care avea şi arsuri pe 20% din suprafaţa corporală.

Echipele medicale evaluează în prezent starea de sănătate atât a pacienţilor transferaţi, cât şi a celor rămaşi în Institutul ‘Matei Balş’, arată MS.

Aparţinătorii pacienţilor de la INBI ‘Matei Balş’ pot verifica situaţia despre relocarea pacienţilor evacuaţi în urma incendiului de la Institutul ‘Matei Balş’ din Capitală la cele două numere de telefon puse la dispoziţie de DSU: 021.2069398 şi 021.2648515.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă în cazul incendiului de la Institutul Matei Balş din Capitală, soldat cu moartea a patru pacienţi.

Procurorii se află deja la faţa locului şi au început cercetările, potrivit reprezentanţilor Parchetului.

Un incendiu a izbucnit vineri dimineaţa la un pavilion de la Institutului Matei Balş unde erau trataţi bolnavi cu COVID. Trei persoane au fost găsite decedate după ce s-a degajat fumul, iar a patra victimă a murit după ce manevrele de resuscitare au eşuat.

La faţa locului au fost mobilizate 38 de echipaje de prim ajutor şi şase echipaje de terapie intensivă mobilă.

De la ‘Matei Balş’ au fost evacuate, în primă fază, aproximativ 44 de persoane către Spitalele de urgenţă Floreasca, Universitar, ‘Sfântul Ioan’ şi ‘Sfântul Pantelimon’, iar restul au fost evacuate către celelalte pavilioane din interiorul institutului.

La Institutul Matei Balş s-au deplasat vineri dimineaţa şeful DSU, Raed Arafat, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, secretarul de stat în MS Andreea Moldovan, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu.

Prof. dr. Adrian Streinu Cercel a declarat vineri că avizele Institutului ‘Matei Balş’ ‘sunt în ordine, ultima linie de oxigen fiind montată în decembrie’.

‘Din păcate, toţi pacienţii care sunt internaţi COVID au nevoie de oxigen şi evident erau şi cuplaţi la oxigen. (…) Tot ce se internează în ‘Matei Balş’ reprezintă pacient mediu spre sever sau critic’, a afirmat fostul manager al Institutului.

Un incendiu a izbucnit vineri dimineaţa la Institutul ‘Matei Balş’ din Capitală. Patru persoane au murit.

Potrivit lui Streinu Cercel, este vorba despre o clădire care a fost făcută în 1953 şi refăcută ‘din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere al aprovizionării cu oxigen’.

‘Avizele sunt în ordine, ultima linie de oxigen a fost montată în decembrie’, a spus Streinu Cercel.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat vineri că din informaţiile existente până în prezent, în afara celor patru persoane decedate în urma incendiului de la Institutul ‘Matei Balş’, nu mai sunt pacienţi în stare critică sau pacienţi cu arsuri.

‘Nu mai avem alte persoane în stare critică decât cei care au avut COVID. Aici vorbim despre un pavilion COVID. Rămâne acum problema în mâna celor care vor investiga din partea Poliţiei, din partea Criminalisticii, ISU Bucureşti care urmează să investigheze cauza incendiului asupra căreia la acest moment nu vom specula până nu avem concluzii clare din partea colegilor noştri. Nu există persoane care au suferit probleme grave, cu excepţia, din păcate, a celor patru decedaţi. Restul persoanelor au fost transferate la celelalte spitale, având în vedere că sunt pacienţi COVID, au nevoie de oxigen şi care au fost transferaţi pentru tratament acolo. Nu mai avem pacienţi cu arsuri, nu mai avem pacienţi cu alte probleme la acest moment din informaţiile pe care le avem. Nu era o secţie de ATI’, a afirmat Arafat, după ce s-a aflat la faţa locului.

Un număr de 38 de echipaje de prim ajutor au fost mobilizate vineri dimineaţa pentru incendiul de la Institutul ‘Matei Balş’ din Capitală.

Coordonatorul echipei medicale, dr. Bogdan Opriţa, a precizat că la faţa locului au acţionat, de asemenea, şase echipaje de terapie intensivă mobilă şi cinci autospeciale de transport personal şi victime multiple.

Potrivit acestuia, la nivelul Spitalului Floreasca, în urma declanşării ‘planului roşu’, au fost mobilizaţi aproape 100 de medici şi asistenţi, suplimentar pentru a interveni ‘dacă este cazul’.

De la ‘Matei Balş’ au fost evacuate, în primă fază, aproximativ 44 de persoane către Spitalele de urgenţă Floreasca, Universitar, ‘Sfântul Ioan’ şi ‘Sfântul Pantelimon’, iar restul au fost evacuate către celelalte pavilioane din interiorul institutului.

Bogdan Opriţa a mai spus că dintre cele 44 de persoane evacuate două se aflau în stare mai gravă şi au necesitat măsuri de protezare respiratorie.

Un număr de 102 persoane au fost evacuate vineri dimineaţa, în urma incendiului izbucnit la Institutul ‘Matei Balş’ din Capitală.

‘Am reuşit să lichidăm incendiul şi să evacuăm personalul atât de la etajele superioare, cât şi de la parterul clădirii. În afară de cele patru persoane care sunt decedate, celelalte persoane – până la un număr de 102 – au fost evacuate şi transportate către echipajele de prim ajutor şi ulterior către spitalele desemnate. Am avut 24 de autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 4 autoscări de salvare de la înălţime, patru pentru descarcerare şi 10 microbuze pentru transport persoane’, a precizat comandantul intervenţiei la faţa locului, colonelul Şchiopu de la ISU.

El a afirmat că primul apel la 112 a fost primit la dispecerat la ora 5,05, iar primul echipaj de pompieri a ajuns la faţa locului la ora 5,13, după opt minute.

‘Am constatat că ardea cu flacără deschisă la parterul clădirii, pe o suprafaţă de circa 100 – 120 de metri pătraţi. Au fost afectate patru saloane. Era o ardere generalizată cu degajări mari de fum şi cu posibilităţi reale de extindere la etajele unu pe faţadă. Am intervenit atât din exterior, cât şi din interior. S-au constituit echipe de căutare-salvare, concomitent cu echipele de localizare şi lichidare a incendiului’, a precizat Şchiopu.

Incendiul izbucnit vineri dimineaţa la Institutul ‘Matei Balş’ din Capitală a fost lichidat, a anunţat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

‘Nu mai avem alte persoane în stare critică’, a precizat şeful DSU.

Potrivit acestuia, ‘rămâne problema în mâna celor care vor investiga cauza incendiului’.

‘La momentul la care ştim care este cauza o să vină cu rezultatele. La acest moment, nu vom da speculaţii, bănuieli’, a mai spus Arafat.

La Institutul ”Matei Balş” s-au deplasat vineri dimineaţa şeful DSU, Raed Arafat, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, secretarul de stat în MS Andreea Moldovan, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu.

Patru persoane au decedat vineri dimineaţa în incendiul de la Institutul ‘Matei Balş’ din Capitală.

Potrivit şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, trei persoane au fost găsite după ce s-a degajat fumul, iar o a patra a fost resuscitată, dar fără rezultate pozitive.

Raed Arafat a precizat că apelul la 112 a venit la ora 5 dimineaţa.

De incendiu au fost informaţi premierul Florin Cîţu, precum şi miniştrii Sănătăţii şi de Interne.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, se află vineri la Institutul ‘Matei Balş’ din Capitală, unde în cursul dimineţii a izbucnit un incendiu la parterul unui corp de clădire.

‘Pacienţii sunt evaluaţi. Până acum au fost transferaţi la ‘Victor Babeş’ patru pacienţi. După informaţiile mele, cu siguranţă vor fi şi alte transferuri. Pacienţii sunt evaluaţi în acest moment în camera de gardă la ‘Matei Balş’. Este clar că este o problemă şi vorbim despre institutul cel mai bine finanţat din această ţară. De asemenea, vorbim despre spitalul care a tratat, sunt două spitale mari în Bucureşti care au tratat, foarte mulţi pacienţi, au fost folosite la capacitate până astăzi. (…) În acest moment, nu am decât informaţiile acestea că există trei decese deja’, a afirmat ministrul, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, precizând că situaţia este evaluată şi vor fi luate toate măsurile.

Patru pacienţi de la Institutul ‘Matei Balş’ au fost deja transferaţi la Institutul ‘Marius Nasta’ din Capitală, a informat managerul unităţii medicale, Beatrice Mahler.

Trei persoane au decedat în urma incendiului izbucnit vineri dimineaţă la Institutul de boli infecţioase ”Matei Balş” din Capitală.

‘Din păcate trei persoane sunt decedate şi a patru sub resuscitare. Trei persoane au fost găsite în salon (n.r. – decedate). (…) După ce s-a degajat fumul au fost găsite trei peroane în salonul în care era incendiul. Restul sunt transportaţi la mai multe spitale. Sunt cu COVID. Nu au alte probleme’, a declarat secretarul de stat în MAI Raed Arafat pentru AGERPRES.

Întrebat dacă dintre cei transportaţi la alte spitale sunt persoane care se află în stare gravă, Arafat a răspuns: ‘Nu, pe probleme de arsuri nu’.

Ministerul Sănătăţii anunţă că trei persoane au decedat în urma incendiului izbucnit vineri dimineaţă la Institutul de boli infecţioase ”Matei Balş” din Capitală.

”Din păcate, au fost găsite primele victime. Trei persoane carbonizate şi o alta aflată în resuscitare”, se arată într-o informare a MS.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este în drum spre spital.

Un incendiu a izbucnit vineri dimineaţă la un pavilion al Spitalului ”Matei Balş” din Capitală, fiind declanşat planul ”roşu”.

Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de clădire.

Potrivit ISUBIF, în clădire erau aproximativ 100 de persoane.

Incendiul a fost stins.

Pacienţii răniţi au fost preluaţi de ambulanţe SMURD.

(Agerpres/FOTO arhivă radioiasi.ro)