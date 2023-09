Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, cere excluderea lui Dumitru Buzatu din partid, după ce a fost prins în flagrant în timp ce lua mită

O şedinţă de urgenţă a Biroului Politic Naţional al PSD a fost convocată pentru astăzi de preşedintele formaţiunii, Marcel Ciolacu, pentru a-l exclude din partid pe unul dintre cei mai vechi şi influenţi lideri ai formaţiunii, Dumitru Buzatu.

El a fost prins în flagrant, aseară, de DNA în timp ce lua mită peste un milion de lei şi a petrecut noaptea în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Iaşi.

Dumitru Buzatu este şef al Consiliului Judeţean Vaslui şi lider al organizaţiei PSD din acest judeţ, considerat cel mai sărac din ţară. Este unul dintre cei mai vechi şi influenţi lideri locali ai social-democraţilor şi a făcut parte şi din garda apropiaţilor fostului şef PSD, Liviu Dragnea. A fost parlamentar din 1992 şi până în 2012, de când a tot fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean.

Aseară a fost prins de procurorii DNA cu mită de 1,25 milioane de lei. Banii primiţi pentru a favoriza o firmă să obţină un contract au fost găsiţi în portbagajul maşinii sale, numai bancnote de 500 lei, nou-nouţe şi marcate de DNA. Potrivit unor surse judiciare citate de presa locală, suma ar reprezenta un procent din valoarea unui contract de peste 222 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la un drum. Au urmat apoi percheziţii la locuinţa şefului Consiliului Judeţean, care s-au încheiat după mai mult de şase oare, pe la 3:00 noaptea. Liderul PSD Vaslui a fost adus cu o maşină cu girofar şi nu a vrut să facă declaraţii jurnaliştilor care îl aşteptau.

Reporter: Bună seara! Ce s-a întâmplat, domnule preşedinte?

Dumitru Buzatu: Ce vreţi să spun? /…/

Aşa a răspuns Dumitru Buzatu în timp ce era escortat de procurori, potrivit unor imagini video postate de presa locală pe Youtube.

El are o avere impresionantă, potrivit celei mai noi declaraţii, care are patru pagini. Deţine sau este coproprietar al 10 terenuri agricole, forestiere sau intravilane şi cinci imobile. Terenurile agricole şi forestiere depăşesc 130 de hectare. Mai deţine şi o rulotă, şi o şalupă. De asemenea, Dumitru Buzatu are o pensie pentru limită de vârstă şi o pensie specială de la Parlamentul României.

Într-o primă reacţie, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că va propune excluderea sa din partid.

„Voi convoca de urgenţă Biroul Politic Naţional în format online şi voi propune colegilor excluderea domnului Dumitru Buzatu din partid. Am spus întotdeauna că în mandatul meu toleranţa pentru faptele de corupţie este zero”, a scris aseară, pe Facebook, premierul Marcel Ciolacu.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)