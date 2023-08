Premierul Marcel Ciolacu anunţă controale în toate staţiile de carburanţi şi GPL

Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminică la Crevedia că în următoarea perioadă vor fi dispuse controale la toate staţiile de carburanţi şi GPL din ţară iar în cazul în care vor fi constatate neconformităţi de natură a pune în pericol vieţi omeneşti, unităţile respective vor fi închise.

Prim-ministrul Ciolacu s-a deplasat la Crevedia alături de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

În acelaşi timp, a arătat el, sunt pregătite ajutoare pentru familiile ale căror locuinţe au fost distruse şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa se reuneşte într-o şedinţă luni pentru a lua măsuri de sprijinire a oamenilor afectaţi.

‘CJ va face şedinţă mâine cu toate măsurile care trebuie luate, astfel încât toate persoanele afectate să primească ajutor, urmând pe urmă, după evaluări, şi noi să luăm măsurile din fondurile de rezervă, deja am făcut această promisiune. Noi am venit să ne ocupăm de oameni. Sunt şapte case afectate, aproape trei în integralitate, toţi vor fi ajutaţi. Prioritatea noastră, începând de noaptea trecută, a fost salvarea de vieţi omeneşti şi rămâne în continuare. Au fost transferate până acum (în străinătate – n.r.) 4 persoane, o să mai existe anumite transferuri, astfel încât presiunea pe cele două spitale, Floreasca şi Bagdasar, şi pe echipa de medici – cărora le mulţumesc încă o dată pentru felul exemplar în care au reacţionat şi să avem cât mai puţine pierderi de vieţi omeneşti. Ştiţi foarte bine, sunt ore şi zile critice, noi suntem foarte optimişti să nu avem nicio victimă după cea de-a doua explozie’, a mai declarat premierul Marcel Ciolacu.

Potrivit unor informaţii apărute în spaţiul public, proprietarul firmei care deţine staţia GPL din Crevedia este fiul primarului din Caracal, membru PSD. Şeful Guvernului a precizat că nu a luat legătura cu vreo persoană care administrează staţia care a explodat, dar a subliniat că cine se va face vinovat va suporta consecinţele.

‘Ce este cel mai important – şi acest lucru vi-l garantez şi eu, şi domnul ministru de Interne, şi doamna ministru a Justiţiei: cine se va face vinovat va suporta rigorile legii, fără excepţii. Eu nu trebuie să iau legătura cu tatăl nimănui, niciun acţionar, pentru că nu este în atribuţiile mele de serviciu. Dacă după dumneavoastră în fişa postului partidului este să iau legătura cu tatăl fiului care avea un GPL… Nu am luat! Am înţeles că activitatea în ceea ce priveşte GPL-ul a fost sistată din anul 2020. Este un element şi un indiciu care ne arată că unii, chiar dacă se sistează activitatea, au continuat. Să vedem în urma anchetei dacă au avut vânzări directe… Ce vă pot spune eu foarte clar: începând de mâine, în toată ţara, toate staţiile de carburanţi şi GPL vor intra într-un sistem de control. Mai mult, unde se vor găsi elemente şi încălcări care ar duce la pierderi de vieţi omeneşti sau de a pune în pericol oamenii, se vor închide activităţile pe loc. Dacă va fi nevoie, vom face modificări legislative în cursul săptămânii viitoare, astfel încât aceste lucruri să se întâmple fără procese şi fără ca anumiţi oameni să încerce să-şi menţină afacerile, chiar dacă sunt ilegale. Astăzi am avut o discuţie cu primarul Sectorului 5, care a dispus la nivelul primăriei şi a controlat toate staţiile de GPL de pe teritoriul Sectorului 5. Dânsul mi-a spus că sunt 11 astfel de activităţi pe terenuri proprietate privată, niciuna nu are autorizaţie de construcţie. Deci, în acest moment este normal ca la nivelul Guvernului să dispunem controale în toată ţara la aceste staţii de GPL’, a mai precizat prim-ministrul Marcel Ciolacu. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă