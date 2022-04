Piedone, la ieşirea din DNA: Mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect; Florea s-a denunţat singur

Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat, vineri, la ieşirea din sediul DNA, că i s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect într-un dosar deschis la începutul anului trecut.

‘La sediul DNA mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect. Mi s-a adus la cunoştinţă cauza dosarului, că la preluarea mandatului meu, la nici 3 luni de zile, n-am pus în aplicare o hotărâre a Consiliului Local privind faptul că de ce mai putea să exercite în Sectorul 5 societatea REBU, că singura societate abilitată era Salubrizare SA. (…) Nu am dat astăzi nicio declaraţie, după studierea dosarului voi da declaraţie’, a declarat Cristian Popescu Piedone.

El a adăugat că fostul edil al sectorului Daniel Florea s-ar fi denunţat singur când a mers la DNA să arate mai multe nereguli.

‘Denunţătorul este fostul primar al Sectorului 5 Daniel Florea. Se pare că s-a denunţat singur. Probabil s-a deranjat foarte tare când am scos la iveală foarte multe nereguli din Sectorul 5. În căldurile lui, crezându-se tot în campanie, la nici trei luni de zile a făcut aceste denunţuri. (…) Într-o furie că ‘i s-a luat costiţa din fasole”, a spus Piedone.

Cristian Popescu Piedone a povestit în faţa jurnaliştilor şi desfăşurarea momentului în care a fost ridicat de procurori, el urmând să plece la Munchen cu aeronava la care s-a primit alarmă cu bombă.

‘S-a anunţat o avertizare de bombă în avion – zborul Munchen. În avion, urcasem, prima dată, la intrare, cei de la Poliţia de Frontieră m-au întrebat dacă am uitat ceva la poarta 6, ori poarta 15 la care am fost îmbarcat, se află prima pe culoarul cum intri în Aeroportul Otopeni. Am zis că nu. M-a întrebat: sigur? A mai dat un telefon. Liber, puteţi să vă urcaţi. Un alt domn spune: s-a făcut o confuzie, nu sunteţi dumneavoastră Popescu, este alt Popescu. Am urcat în avion. Avionul a stat 10-15 minute, după care a golit tot avionul pentru că este o alertă cu bombă. Am făcut încă un control la controlul de rutină, am trecut şi am aşteptat din nou să fim urcaţi în autobuz. Înainte să mă urc în autobuz a venit un domn poliţist şi mi-a spus dacă vreau să îl urmez pentru clarificări. Am ajuns la sediul Poliţiei de Frontieră din cadrul Aeroportului Otopeni şi mi sa adus la cunoştinţă că am un mandat de aducere în calitate de suspect într-un dosar din 2021. Am urcat în maşină şi am venit la sediul DNA’, a explicat primarul.

În legătură cu sentinţa din dosarul ‘Colectiv’, el a spus că nu este un fugar şi îşi aşteaptă sentinţa ‘cu capul sus’.

‘Marţi este decizia finală în dosarul ‘Colectiv’. Au fost nenumărate amânări. Eu nu sunt un fugar. Îmi aştept sentinţa cu capul sus. Puteam să fug de 1.000 de ori din ţară. Probabil, la ţepele pe care le-au luat, credeau că şi Piedone fuge din ţară. Piedone nu fuge. Nu sunt fugar. Aştept cu demnitate sentinţa instanţei’, a spus edilul.

(AGERPRES/Foto – site-ul oficial al DNA, www.pna.ro)