Persoanele vulnerabile vor primi o serie de ajutoare financiare

Persoanele vulnerabile vor primi din această săptămână o serie de ajutoare financiare. Despre ce sume este vorba, aflăm acum de la Mihaela Dragomir.

Reporter: A doua tranşă, în valoare de 700 lei pentru plata facturilor la energie, va fi încărcată pe carduri la jumătatea acestei luni. Sumele vor putea fi cheltuite până în martie 2024, şi nu până la finalul anului, cum se stabilise iniţial, spune ministrul proiectelor europene, Adrian Câciu. Totalul sumei pe care o vor primi persoanele vulnerabile pentru facturile la energie anul acesta din fonduri europene este de 1.400 lei, în două tranşe, iar cei eligibili trebuie să aibă venituri sub 2.000 lei. Banii mai pot fi folosiţi, printre altele, şi pentru achiziţionarea de lemn de foc, păcură sau cărbune. De luna viitoare se acordă şi a doua tranşă a ajutorului de stat care îi vizează pe pensionarii cu venituri lunare mai mici sau egale cu 3.000 lei. Sprijinul în bani este de 300, 400 şi 500 lei, în funcţie de cuantumul pensiei lunare. Aceleaşi sume le-au fost virate pensionarilor şi la prima tranşă din luna ianuarie. În plus, românii din categoriile vulnerabile primesc din partea statului, pe parcursul acestui an, pe carduri sociale, pentru alimente şi mese calde, câte 250 lei o dată la două luni. De acest sprijin beneficiază aproximativ 2,5 milioane de persoane, potrivit Ministerului Muncii. Rador/FOTO imagine ilustrativă