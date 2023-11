Participanți din Asia și din Europa la conferința Media & Culture Days

La Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București, a început conferința Media & Culture Days 2023, organizată de Radio România, în parteneriat cu ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union).

Tema ediției din acest an este Diverse and distinctive: How culture powers public service media, iar în centrul dezbaterii se află rolul cheie pe care media publică îl deține în promovarea conținutului cultural de înaltă calitate, în susținerea diversității și a incluziunii.

În deschiderea conferinței, Președintele Director General al Radio România, Răzvan Ioan Dincă, a salutat participanții din Asia și din Europa, amintind că „pentru Radio Romania, găzduirea conferinței Media & Culture Days în aceste zile de noiembrie are o însemnătate specială, deoarece în această lună celebrăm 95 de ani de la prima emisie a Radiodifuziunii Române, la 1 noiembrie 1928. Suntem mândri că azi, la aproape un secol de la înființare, suntem unul dintre cei mai importanți lideri media din România. Suntem onorați de partneriatul cu ABU pentru organizarea acestui eveniment, o continuare a anterioarei conferințe anuale de succes Media 2020. Începând din 2015, împreună cu partenerii de la ABU, dar și cu sprijinul EBU, COPEAM, PBI, am creat o platformă de dialog unde profesioniști ai media publice din Asia și Europa au un schimb deschis de idei, experiențe și bune practici. Forța noastră constă, cred, în responsabilitatea noastră dublă, ca post de radio public național și producător de cultură. Radio România este unul dintre cei mai importanți jucători culturali din Româniaˮ.

La rândul său, Secretarul General ABU, Ahmed Nadeem, a mulțumit Radio România „pentru parteneriatul menținut până în prezent, conferința Media & Culture Days fiind exact mijlocul prin care explorăm experiențele de succes ale colegilor noștri din întreaga lume. Scopul nostru este clar, expunerea unor idei inovative trebuie să-i învețe pe membrii individuali ai organizației noastre cum să-și servească mai bine propriile comunitățiˮ.

Timp de două zile dezbaterile sunt susținute de lideri ai principalelor alianțe de media la care Radio România este afiliată: Ahmed Nadeem, Secretar General al ABU, Jean Philip de Tender, Director General Adjunct al EBU, Claudio Cappon, Secretar General al COPEAM și David Jordan, Secretar General al PBI, precum și reprezentanți ai unor importante organizații de media din Europa și Asia, între care BBC, Radiodifuziunea din Cehia, MDR Germania, RAI – Radiotelevisione Italiana, RTVE Spania, Televiziunea din Polonia, UA:PBC, Radioteleviziunea din Ucraina, RTV Georgia, RRI Indonezia, Media Prima Audio Malaysia, TRT Turcia, Radio Mewat, India, Radioteleviziunea Națională din Uzbekistan ș.a.

Conferința Media & Culture Days, organizată de Radio România în parteneriat cu ABU și susținută de BRD și Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București continuă seria de conferințe Media 2020, inițiată de Radio România și derulată din 2015 până în 2020, care a reușit să creeze premisele unui dialog de succes între profesioniști de media din Europa și din arealul Asia – Pacific.