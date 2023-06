Organistul Eduard Antal susţine în iulie-august ediţia a V-a a Turneului Naţional Orgile României

Organistul Eduard Antal va susține în lunile iulie şi august concerte în biserici catolice şi reformate din întreaga țară în cea de-a cincea ediție a Turneului Naţional Orgile României. Turneul va debuta duminică 2 iulie, la Iași, în Catedrala Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” și va continua cu un concert la București, pe 6 iulie, la Catedrala ”Sf. Iosif”.

”Edițiile anterioare au debutat în locul în care sunt acasă, Catedrala Sfântul Iosif din București, dar anul acesta turneul va începe chiar în zona mea natală, Moldova, mai precis, primul concert al turneului va fi la Catedrala Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” din Iași. Sunt plin de emoție deoarece, cu siguranță, voi avea în jurul meu familia, prietenii, cunoscuții și nu este ușor să cânți în fața oamenilor care știu aproape totul despre tine” spune organistul Eduard Antal.

În bisericile din România există peste 1000 de orgi. Acestea reprezintă un tezaur de tradiție culturală pe cât de bogat, pe atât de neștiut de public. Repertoriul ales de Eduard Antal propune o panoramare a modului în care s-a scris pentru „Regina Instrumentelor” în secole de istorie a muzicii, cuprinzând lucrări adaptate sau scrise în original pentru orgă din repertoriul universal şi românesc, de la Johann Sebastian Bach la Tomaso Albinoni.

”Repertoriul pe care îl propun în acest an are două caracteristici esențiale: în primul rând poartă amprenta contrastului (vechi-nou, cunoscut-necunoscut), iar în al doilea rând germinează o perspectivă sacră a muzicii de orgă. Metaforic, repertoriul din acest an este asemenea unui fruct: lucrările de la început și de la final sunt extrem de cunoscute și au un „gust” bun, plăcut (poate cea mai cunoscută lucrare de orgă Toccata în re minor de Johann Sebastian Bach sau Adagio în sol minor de Albinoni), iar miezul, în ciuda gustului „amar” este cel ce reprezintă germenele vieții, iar în programul pe care îl propun în acest an sâmburele este reprezentat de lucrări ce dezvoltă teme muzicale sacre. Acest lucru nu este întâmplător, în ultima vreme una din preocupările mele constante a fost aceea de a descoperi esența anumitor lucrări de orgă, activitate concretizată și prin înregistrarea primului meu album discografic, intitulat Parafraze.” (Eduard Antal)

Turneul Național Orgile Românie începe duminică, 2 iulie, la Catedrala Romano-Catolică din Iași. Continuă pe 6 iulie la București, la Catedrala Sf. Iosif, pe 8 iulie ajunge la Deva, pe 9 și 10 iulie la Arad și Vinga, pe 12 și 14 iulie la Reșița și Drobeta Turnu Severin, iar pe 31 iulie se oprește la Cluj. Turneul se va încheia pe 26 august la Biserica Neagră din Brașov.

Intrarea este liberă.

ITINERAR

Avanpremiera

14 mai, ora 18:00 – Bistrița, Biserica Evanghelică

Turneul naţional

2 Iulie, ora 19:00 – Iași, Catedrala Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului”

6 Iulie, ora 20:00 – București, Catedrala Sfântul Iosif

8 Iulie, ora 19:00 – Deva, Biserica Greco-Catolică „Immaculata”

9 Iulie, ora 20:00 – Arad, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Anton de Padova”

10 Iulie, ora 19:30 – Vinga, Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime”

12 Iulie, ora 19:00 – Reșita, Biserica Romano-Catolică „Maria Zăpezii”

14 Iulie, ora 19:00 – Drobeta Turnu Severin, Biserica Romano-Catolică „Sfânta Fecioară Neprihănit Zămislită”

31 iulie, ora 19:00 – Cluj-Napoca, Biserica Romano-Catolică „Sfântul Mihail” în cadrul stagiunii KlausenMusik

26 august, ora 18:00 – Brașov, Biserica Neagră în cadrul stagiunii estivale Organ Nights

PROGRAM MUZICAL

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata și fuga în re minor BWV 565

2. Georg Böhm (1661-1733) – Preludiu și fuga în do major

3. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Overture din Suita în do major, K. 399

4. Gaetano Valeri (1760-1822) – Sonata I

5. Enrico Bossi (1861-1925) – Entrée Pontificale

6. Charles Tournemire – Choral Alleluiatique din L’Orgue Mystique op. 57, nr. 44

7. Marcel Dupré (1886-1971) – Versets sur Ave Maris Stella

8. Tomaso Albinoni (1671-1751) – Adagio în sol minor

9. André Knevel (1950*) – Toccata

Detalii pe www.orgileromaniei.ro.

Eduard Antal este organistul-titular al catedralei romano-catolice „Sfântul Iosif” din București și este managerul de proiect al Festivalului internațional de orgă „Cantus Ecclesiae”.

În cadrul Universității Naționale de Muzică București, a absolvit ciclurile de licență și de master, specializarea orgă, sub îndrumarea domnului profesor Dan Racoveanu. În prezent este doctorand al aceleiași instituții, avându-l drept coordonator pe profesorul și compozitorul Dan Dediu. Eduard este unul dintre muzicienii care au reprezentat UNMB în proiectul „Young Musicians – Ambassadors of the National University of Music Bucharest”. Este laureat al Concursului național de interpretare „Ada Ulubeanu”, edițiile 2019 și 2020, în cadrul aceluiași concurs primind premiul „Franz Xaver Dressler” pentru cea mai bună interpretare.

În anul 2018 a primit bursa de excelență din partea Universității Naționale de Muzică București pentru performanțe cultural-artistice remarcabile, iar în perioada 2017-2018 a fost bursier al Fundației „Principesa Margareta a României”, în cadrul programului „Tinere Talente”.

A susținut numeroase recitaluri ca solist în Elveția, Polonia, Italia, Ungaria, Turcia și în orașe importante din România, precum București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Arad, Timișoara, Alba Iulia, Sibiu. Din anul 2020 realizează o incursiune în peisagistica instrumentelor de pe teritoriul României, concertând în cadrul Turneului național „Orgile României”.

A participat la festivaluri naționale și internaționale, dintre care amintim: SIMN – 2023; Festivalul internațional de orgă București – 2020-2022; Organ Nights – Biserica Neagră, 2018-2022; Festivalul de orgă „Cantus Ecclesiae” – 2021-2022; Festivalul internațional de teatru de la Sibiu – 2019, Festivalul muzicii belgiene – 2019, Helmut Plattner – 2018, Festivalul „Vox Novus” – 2018, Vox Early Music – 2017, Festivalul Chei – 2017. A participat la proiectele: „Pavilion muzical” – Timișoara, 2021; „Poveștile instrumentelor: orga clasică” – 2020; „Conect Arts” – 2018.

A concertat ca solist alături de: Orchestra Națională Radio, Big Band-ul Radio, Filarmonica Arad și a avut numeroase colaborări alături de Filarmonica „George Enescu” din București, Corul Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra de Cameră Radio, Corul Academic Radio, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău și orchestrele Universității Naționale de Muzică din București: „Universitaria”, „Concerto” și „BAROCkerii”.