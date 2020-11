Orban: Nu există nicio discuţie legată de starea de urgenţă; starea de alertă ne oferă instrumentele necesare

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seară, că nu există în acest moment discuţii despre introducerea stării de urgenţă, iar starea de alertă oferă instrumentele necesare autorităţilor pentru a ţine sub control pandemia.

‘Starea de urgenţă oferă puţine măsuri suplimentare faţă de starea de alertă. (…) Nu există nicio discuţie legată de starea de urgenţă. Starea de alertă ne oferă instrumente dacă sunt folosite în mod raţional, pe baza unor evaluări ştiinţifice, pe baza evaluării zonelor cu cel mai mare risc de infectare, de asemenea pune la dispoziţie şi instrumente de a-i sancţiona pe cei care nu respectă regulile. Sigur, mai avem o problemă cu primarii, noi nu putem de exemplu să suspendăm autorizaţia unei terase care nu respectă regulile. Autorizaţiile de funcţionare sunt date de primari şi de aceea am cerut prefecţilor să ceară concursul primarilor, care trebuie să se implice şi să îşi folosească toate pârghiile pe care le au la dispoziţie pentru a comunica măsurile respective şi pentru a îndemna cetăţenii să respecte măsurile sanitare‘, a declarat premierul, într-o emisiune la România TV.

El a precizat că ‘până la o reducere semnificativă a numărului de infectări zilnice, învăţământul se desfăşoară online’.

Ludovic Orban a spus că a fost crescut numărul şcolilor conectate la internet cu peste 3.000, au fost distribuite ‘un număr impresionat de tablete’ şi au avut loc ‘nenumărate’ întâlniri cu operatorii de telefonie mobilă, cărora li s-a cerut să fie mărită acoperirea la internet în mediul rural.

‘Dar nu există la ora actuală posibilitate de conectare a tuturor copiilor‘, a spus premierul, care a adăugat că se fac eforturi continue pentru a rezolva această problemă.

Premierul Ludovic Orban consideră că nu are niciun motiv pentru a-şi da demisia după incendiul produs în spitalul de la Piatra Neamţ, el arătând că ceea ce s-a întâmplat ‘ţine de managementul unui spital şi de deciziile care s-au luat legate de funcţionarea unei secţii de terapie intensivă’.

‘Nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ este o chestiune care ţine de managementul unui spital şi de deciziile care s-au luat legate de funcţionarea unei secţii de terapie intensivă, care a fost mutată cu nici 24 de ore înainte de la etajul III la etajul II. În urma acestei drame, noi am luat imediat decizii, imediat ce am aflat am pus în mişcare întreg mecanismul. Ministrul Tătaru a fost la Piatra Neamţ, a văzut ce se întâmplă, m-am dus la centrul de comandă împreună cu toată echipa de comandă, am asigurat transportul pacienţilor care erau la terapie intensivă (…), am identificat locaţia în care să poată fi mutaţi, am luat decizii legate de transportul medicului-erou. (…) Am declanşat acţiuni de verificare în toate spitalele, la toate secţiile de terapie intensivă, în urma acestor acţiuni de verificare va exista un plan de conformare‘, a mai spus Ludovic Orban.

Premierul a declarat că a prezentat în primă lectură o ordonanţă de urgenţă prin care se va aloca o sumă de minimum 50 de milioane de euro pentru finanţarea lucrărilor de modernizare a instalaţiilor din spitale.

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seară, că nu este stabilită nicio prioritate privind administrarea vaccinului COVID-19 pentru miniştri, secretari de stat sau funcţionari, el afirmând că documentul care a circulat în presă conform căruia s-ar fi stabilit o prioritizare a fost o adresă de la Ministerul Sănătăţii care urmărea evaluarea ratei de acceptare a vaccinului, despre care spune că ar putea sosi încă din luna decembrie în România.

Premierul a amintit că a fost adoptat un memorandum prin care s-a înfiinţat un Comitet naţional pentru conducerea campaniei de vaccinare.

‘Acest comitet va avea ca preşedinte pe colonelul doctor infecţionist Valeriu Gheorghiţă, medic la Spitalul militar, secondat de secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu. În componenţa acestui comitet vor intra toate structurile care au atribuţii în acest amplu program de vaccinare, care va presupune probleme de depozitare, de transport, de logistică, de asigurare a spaţiilor, de invitare a cetăţenilor la vaccinare‘, a spus premierul într-o emisiune la România TV.

El s-a referit şi la documentul care a circulat în presă conform căruia s-ar fi decis o prioritizare a categoriilor care vor fi imunizate.

‘A fost o adresă de la Ministerul Sănătăţii, s-a încercat (…) să se facă o evaluare privitor la rata de acceptare a vaccinului. Nu există prioritate pentru miniştri, secretari de stat, funcţionari. Există o prioritizare care este făcută pe baza recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pe baza recomandărilor venite de la nivel european‘, a spus Ludovic Orban.

Potrivit acestuia, vaccinul va veni în tranşe şi ‘este posibil să sosească primele cantităţi în decembrie’.

‘Pe primul loc în ordinea de priorităţi sunt cadrele medicale care sunt în prima linie a bătăliei, urmează persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă, cu alte boli, persoanele care pot să dezvolte forme severe, urmează cei care lucrează în zone critice, esenţiale, de exemplu servicii de apă, servicii de energie, servicii care sunt considerate strategice‘, a arătat premierul.

Orban a precizat că ‘vaccinarea nu este obligatorie, dar este gratuită’.

‘Statul va achiziţiona toate dozele de vaccin şi vaccinarea va fi gratuită pentru toate categoriile de populaţie’, a spus, precizând că se referă la ‘cei care sunt în planul de vaccinare’.

Ludovic Orban a spus că ar ‘minţi’ dacă ar susţine că România este pregătită din punct de vedere logistic pentru vaccinarea COVID-19.

‘Ne pregătim, aşa cum se pregăteşte fiecare ţară. Nicio ţară nu este pregătită în momentul de faţă, noi trebuie să facem în interval de timp de aproximativ o lună pregătirile necesare, adică să achiziţionăm în regim de urgenţă toate capacităţile de depozitare la temperaturile care sunt recomandate. (…) Trebuie pregătit personal medical, trebuie pregătită depozitarea regională. Practic, acest Comitet naţional pentru conducerea campaniei de vaccinare intră în funcţiune de mâine‘, a declarat Orban. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)