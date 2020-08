Orban: Avocatul Poporului a atacat din nou la CCR Legea carantinei şi izolării

Premierul Ludovic Orban a declarat că Avocatul Poporului a atacat din nou la CCR Legea carantinei şi izolării, adăugând că, în opinia sa, acest demers ‘pare deja un atac împotriva intereselor fundamentale ale României’.

‘Vreau să vă dau o veste care, pur şi simplu, m-a şocat astăzi. Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituţională Legea carantinei şi izolării. Asta, deja, mi se pare că depăşeşte orice fel de închipuire. După ce trei săptămâni nu am avut nicio posibilitate de a lua măsuri de tratare sub supraveghere medicală sau de izolare sau de carantinare a pacienţilor diagnosticaţi ca fiind pozitivi, mii de cetăţeni diagnosticaţi pozitiv, pe lângă asta nu am avut posibilitatea să luăm nicio măsură pentru a putea izola persoanele de contact ale fiecărei persoane diagnosticate pozitiv, după ce s-a văzut ce efecte grave, dramatice, a avut lipsa cadrului legislativ, Avocatul Poporului recidivează şi atacă şi o lege care a fost adoptată de Parlament – şi care a fost adoptată de Parlament în urma deciziei Curţii Constituţionale, tot la sesizarea Avocatului Poporului. Deja lucrurile se îndreaptă într-o direcţie pe care, personal, nu o înţeleg. Iar persistenţa asta în a ataca legi fundamentale care permit Guvernului şi autorităţilor sanitare să se lupte împotriva epidemiei, să protejeze sănătatea şi viaţa oamenilor, mie îmi pare deja un atac împotriva intereselor fundamentale ale României‘, a spus Ludovic Orban.

Declaraţiile au fost făcute la începutul şedinţei de Guvern. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)