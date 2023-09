O echipă de experţi de la Bruxelles inspectează porturile româneşti, moldoveneşti şi ucrainene de la Dunăre pentru a găsi noi modalităţi de îmbunătăţire a tranzitului de mărfuri pe relaţia cu Ucraina.

Aceasta ar putea astfel să exporte mai multe cereale pe Dunăre, după ce Rusia s-a retras din acordul care asigura tranzitul securizat prin Marea Neagră.

Reporterul RRA, Maria Măndiță:

Însoţiţi de reprezentanţi ai ministerului transporturilor, Delegaţia Comisiei Europene a urcat la bordul unui remorcher al Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, navigând de-a lungul Dunării, în zona marilor operatori economici portuari din Galaţi. Marcela Costea, director al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi:

Marcela Costea: În anul 2021 am avut un trafic de aproximativ 4000-5000 de tone. În anul 2022, după declanşarea războiului, am avut un trafic de 100 de ori mai mare, dar cu mult mai mic decât cantitatea pe care noi am preconizat-o, iar în primele şase luni ale anului 2023 constatăm o diminuare dramatică a nivelului de mărfuri tranzitate dinspre Ucraina spre altă destinaţie prin porturile administrate de APDM, Galaţi şi Brăila, principal la doar 35-36 mii de tone.

Administraţia Portuară a Dunării Maritime continuă seria investiţiilor cu fonduri europene şi guvernamentale. Chiar astăzi, conducerea APDM a semnat contractul de construcţie a 641 de metri de cale ferată cu ecartament larg care va permite garniturilor de tren din Ucraina şi Republica Moldova să descarce marfa atât în Port Bazinul Nou Galaţi, cât şi în cele trei dane de pe Dunăre, administrate de Regia Autonomă Zona Liberă Galaţi. Este a doua cale feroviară cu ecartament larg din Galaţi, prima care ajunge până în Port Docuri fiind operaţionalizată încă de anul trecut de Compania Naţională CFR.

