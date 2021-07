Numărul persoanelor vaccinate a crescut ușor față de săptămâna trecută

Ritmul campaniei de vaccinare în România este în uşoară creştere faţă de săptămâna trecută. Pentru a treia zi la rând, numărul celor care au ales să se imunizeze împotriva SARS-CoV-2 a depăşit pragul de 10.000.

Ultima raportare arată că peste 11.000 de persoane au făcut prima doză sau serul în doză unică. Evoluţia are loc pe fondul avertismentelor repetate din partea specialiştilor, legate de varianta Delta a coronavirusului, care a declanşat deja al patrulea val al pandemiei în ai multe ţări europene.

Autorităţile estimează că şi în România numărul de infectări va creşte în perioada următoare, în contextul în care, conform ultimelor estimări, mai puţin de jumătate din populaţie beneficiază de un anumit grad de protecţie, ca urmare a vaccinării sau a trecerii prin boală.

Deocamdată, numărul cazurilor noi de COVID-19 a revenit sub pragul de 100, dar bilanţul de ieri de la prânz – 78 – este mai ridicat faţă de săptămâna trecută.

Între timp, a fost actualizată aseară lista ţărilor cu risc epidemiologic – Marea Britanie, Portugalia, Spania şi Malta rămân în zona roşie, iar Grecia în cea galbenă.

Cine vine în România din zona galbenă nu intră în carantină dacă este vaccinat sau are un test PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore. Dacă persoana vine din zona roşie, fie este imunizată, fie intră în carantină, chiar dacă are un test PCR COVID negativ. Nu intră în carantină copiii sub 3 ani şi cei între 3 şi 16 ani, dacă au un test negativ. RADOR