Ministrul Sănătăţii: Suntem pe o perioadă descendentă a cazurilor de infectare cu noul coronavirus

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, vineri, la Iaşi, că în prezent suntem într-o perioadă descendentă în ceea ce priveşte cazurile de infectare cu Covid-19.

‘Acea perioadă de platou a trecut. Suntem pe o perioadă descendentă. Avem vreo săptămână în care am coborât în pantă descendentă şi avem vreo 4-5 zile de când suntem efectiv în scădere de cazuri. Am avut ieri o zi în care numărul părea că începe să crească, dar astăzi suntem pe o pantă descendentă. Mă repet, sunt cele 10 zile pe care le gestionăm după primul weekend de relaxare în care am interpretat, cel puţin unii dintre noi, într-un alt mod’, a declarat ministrul Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, s-a aflat vineri la Iaşi, unde a vizitat maternitatea Cuza Vodă. Ulterior acestei vizite, ministrul a avut şi o întrevedere cu liderii sindicatului Sanitas.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)