Ministrul Sănătății: Nu în spitale se tranșează această pandemie

Numărul mare de cazuri de coronavirus din ultima perioadă impune revenirea la unele restricţii – a subliniat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, la emisiunea „Probleme la zi” de la Radio România Actualităţi.

El a făcut din nou apel la respectarea regulilor sanitare în această perioadă dificilă de pandemie, cu ale cărei provocări nu ne-am mai confruntat până acum.

Nelu Tătaru: Lumea va trebui să înţeleagă că sistemul medical are o capacitate; că sistemul medical pe care îl ştim de 30 de ani necesită o reformă, dar nu forţată de o pandemie; că toţi cei care am tras în aceste şapte luni, că am fost în spitale, în DSP-uri, în tot ce a însemnat centre de bătrâni, suntem cei care suntem de la începutul acestei pandemii. Faptul că în aceste zile aceste mişcări s-au făcut în afara unor reguli vom vedea o transmitere comunitară, acea transmitere comunitară care dă numărul de cazuri, acele cazuri care în acest moment merg să adune pacienţi în terapie intensivă. Din aceşti pacienţi sunt şi cei care decedează. Cred că ar trebui să înţelegem un lucru: nu suntem într-un an obişnuit – şi uitaţi-vă în statele europene. Noi suntem în jur de 2.000, până în 3.000 de cazuri pe zi. /Alţii/ au câte 14.000-16.000 de cazuri pe zi. Au sisteme medicale mult mai performante. Această pandemie nu se tranşează în spitale. Această pandemie se tranşează în prespital, şi o s-o spun de câte ori este nevoie. Sunt reguli; haideţi să le respectăm. Este o boală cu care nu s-a mai întâlnit nimeni. Este o boală cu care poate, profesional, pentru noi, ca medici, ne întâlnim o dată în viaţă, în cariera noastră.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)