Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila: S-a decis declararea stării de alertă epidemiologică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat astăzi că s-a luat decizia declarării stării de alertă epidemiologică în urma înregistrării, timp de trei săptămâni consecutiv, a numărului mare de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii).

‘Se numeşte săptămâna epidemică. Au fost două astfel de săptămâni, aceasta este cea de a treia. La fel ca anul trecut. Nu este absolut nimic diferit faţă de situaţia de anul trecut. Am luat decizia acestei stări de alertă epidemiologică după ce se înregistrează trei săptămâni consecutive de depăşire a pragului epidemic’, a precizat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că nu sunt instituite niciun fel de restricţii.

‘Vreau să spun un lucru care să fie extrem de clar de la început pentru toată lumea: nu se instituie niciun fel de restricţii. Nu aş vrea să aud tot felul de speculaţii că introducem restricţii pentru populaţie. Nu are niciun fel de legătură. Are legătură cu pregătirea sistemului de sănătate pentru un număr mai mare de infecţii respiratorii încât să putem să asigurăm toate resursele necesare. Am încheiat de curând împreună cu doamna secretar de stat Adriana Pistol şi doamna director general Amalia Şerban o teleconferinţă cu directorii direcţiilor de sănătate publică pentru a putea să ne coordonăm activitatea în această perioadă şi să asigurăm resursele necesare pentru controlul acestei situaţii’, a explicat Alexandru Rafila.

Potrivit ministrului, această situaţie va mai dura până la sfârşitul lunii februarie.

‘Din punctul meu de vedere, această situaţie va mai dura până la sfârşitul lunii februarie’, a spus ministrul Sănătăţii.

În acest context, a spus Alexandru Rafila, Ministerul Sănătăţii recomandă măsuri în unităţile sanitare, măsuri în unităţile de învăţământ şi măsuri generale pentru populaţie.

În unităţile sanitare sunt luate următoarele măsuri: se recomandă realizarea triajului epidemiologic pentru personal şi în cazul celor care prezintă simptomatologie – izolarea la domiciliu, purtarea în spitale de către personalul medical a echipamentului de protecţie, inclusiv masca, adaptarea programului de vizită a aparţinătorilor în spitale pe baza analizei de risc efectuată de DSP, asigurarea stocurilor de antivirale în spitalele care internează astfel de cazuri de gripă, continuarea vaccinării.

‘La nivelul unităţilor şcolare sau preşcolare este foarte important triajul. Recomandăm părinţilor care au copii bolnavi, care strănută, care au febră, care au simptomatologie specifică virozelor să îi reţină la domiciliu şi să ia legătura cu medicul de familie, să se asigure în şcoli materialele necesare dezinfecţiei şi spălării mâinilor, a suprafeţelor, aerisirea încăperilor. Când tuşim, copiii trebuie să fie învăţaţi să tuşească folosind un şerveţel sau o batistă de unică folosinţă sau plica cotului’, a explicat Rafila.

În ceea ce priveşte populaţia, în general, se recomandă evitarea aglomeraţiilor, iar pentru cei care trebuie neapărat să se deplaseze de la domiciliu şi au simptomatologie respiratorie să utilizeze masca de protecţie, care nu este obligatorie, să aibă grijă la igiena mâinilor, izolarea la domiciliu, precum şi să se adreseze medicului de familie.

‘Nu introducem niciun fel de panică. Pur şi simplu o informare corectă şi o coordonare cu autorităţile de sănătate publică şi spitalele din România’, a punctat ministrul Sănătăţii.

Întrebat când se va declara epidemie de gripă, Rafila a răspuns: ‘Nu o să avem o situaţie în care să fie declarată epidemie pentru că aşa cum observaţiile noastre o arată menţinerea acestui trend crescător este limitată şi până la sfârşitul lunii februarie probabil că valorile vor fi mai mici. Vârful – eu estimez, nu putem ghici – ori în această săptămână ori în săptămâna următoare de raportare’. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)