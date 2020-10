Ministrul Muncii: Suntem în proces de a plăti cele 11.000 de solicitări pentru sprijinul financiar pentru telemuncă

Autorităţile sunt în plin proces de plată pentru cele 11.000 de cereri primite pentru acordarea ajutorului financiar în valoare de 2.500 de lei pentru fiecare angajat trecut în regim de telemuncă în contextul pandemiei, a declarat, vineri, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, în cadrul evenimentului ‘Topul Naţional al Firmelor Private din România’.

‘M-am bucurat să văd că în echipa guvernamentală există sprijin şi toată disponibilitatea în a acorda ceea ce puţine ţări europene au făcut, până la urmă – multe au anunţat că o vor face, dar până la urmă nu au făcut-o – şi anume acordarea de sprijin în valoare de 2.500 de RON pentru fiecare telesalariat, deci pentru fiecare persoană care lucrează în regim de telemuncă. Este o schimbare pe care am vrut să o generăm prin acest gest făcut. Să ştiţi că sunt 11.000 de solicitări, suntem în plin proces de a le plăti, cert este că am vrut să dăm un semnal, că acest Guvern liberal, care înţelege antreprenorii, un Guvern care le cere antreprenorilor să vină alături în tot acest efort de a da încredere că va fi bine salariaţilor, de a le da acestora tot ceea ce au nevoie aceştia pentru a putea împreună depăşi perioada respectivă’, a afirmat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a apreciat că în viitor vor fi vizibile efectele benefice ale măsurii vizând stimularea angajatorilor cu salariaţi trecuţi în telemuncă.

‘Decizia de a susţine telemunca în România este o decizie a căror efecte se vor vedea în timp. Sunt absolut convinsă că aceste efecte sunt de natură să creeze un cadru în care salariatul să dea ce este mai bun din el sau din ea, este o decizie care va arăta că în locul birocraţiei, condicii de prezenţă şi tuturor acestor elemente asupra cărora administraţia s-a concentrat cu precădere, inclusiv în activităţile de verificare a angajaţilor şi a relaţiilor de muncă, va schimba optica şi va arăta nu atât că aceste proceduri sunt cele mai importante, cât crearea unui mediu în care angajatul să dea ce e mai bun din el, crearea unui mediu şi al unor condiţii în care el să face performanţă’, a adăugat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii i-a felicitat pe antreprenorii care au folosit tehnologia în ceea ce priveşte munca angajaţilor în pandemie.

‘Eu personal ca ministru al Muncii văd deja cum s-a făcut performanţă în acest an în companiile din România. Cu atât mai mult cu cât a fost greu, rezultatele activităţii din acest an vor trebui apreciate, recunoscute şi aplaudate. Cine a ştiut să facă performanţă în acest an este un luptător, este un om care a ştiut să-şi respecte echipa, este un om vizionar, un om care a înţeles să se adapteze, inclusiv fiind deschis către folosirea tehnologiei’, a apreciat Violeta Alexandru.

Potrivit articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 132/2020, ‘pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă’.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a organizat vineri ‘Topul Naţional al Firmelor Private din România’, la care a premiat mai multe companii româneşti care au înregistrat performanţe economice notabile şi au sprijinit dezvoltarea economiei româneşti.

La eveniment au mai participat, printre alţii, premierul Ludovic Orban, consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)