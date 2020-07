Ministrul Muncii: Banii pentru formarea profesională a lucrătorilor trebuie acordaţi angajatorului

Fondurile publice utilizate pentru calificarea profesională a lucrătorilor trebuie acordate angajatorului, care să gestioneze aceşti bani în funcţie de noile abilităţi pe care le solicită angajaţilor după pandemie, a declarat, miercuri, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, la Realitatea Plus.

‘Am discutat cu domnul premier propunerea şi a fost nu total de acord, dar eram în mod evident pe aceeaşi linie de a vedea lucrurile: fondurile pentru formarea profesională trebuie acordate angajatorului. El trebuie să fie cel care gestionează un anumit buget pentru formarea angajaţilor, a celor cărora le-a cerut alte responsabilităţi înainte de pandemie şi cărora acum le cere eventual să îşi adapteze aceste responsabilităţi la noile cerinţe. Nu este nimeni mai bine poziţionat ca angajatorul să ştie ce are nevoie să pregătească, când, cum şi pentru cine din firma pe care o conduce’, a afirmat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a argumentat că angajatorii ştiu mai bine decât statul ce abilităţi solicită de la angajaţi.

‘Prin urmare, în loc să ştie statul ce-ţi trebuie ţie să instruieşti şi să-ţi ofere statul pe cine consideră ca formator, vrem ca aceste resurse pentru formarea profesională, pentru recalificare, să fie gestionate de angajator, cei care ştiu cel mai bine ce au nevoie’, a menţionat Violeta Alexandru.

Ministrul Muncii a precizat că în acele activităţi profesionale care permit, cursurile de calificare trebuie să se desfăşoare online.

‘Acum o lună, pentru că am fost foarte atentă la schimbările de pe piaţa muncii, am făcut o modificare în Guvern, dublată de un ordin de ministru, pentru a se folosi cursurile online în formarea profesională. A venit momentul să ne modernizăm şi pe acest palier. Sigur, sunt anumite meserii care au nevoie de componenta de practică – nu poţi să fii zugrav, nu poţi să faci simulare online şi să-şi dovedeşti abilităţile. Dar acolo unde se poate, acolo unde este vorba de competenţe digitale, de ce nu? Acolo unde este vorba de abilităţi de gestionare a aspectelor de contabilitate, acolo unde poţi să lucrezi online – spun doar că România trebui să se adapteze vremurilor şi am în vedere nişte schimbări’, a explicat Violeta Alexandru.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)