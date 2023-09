Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a spus că taxele din pachetul de măsuri fiscal nu au de ce să aducă majorări de preţuri pentru cetăţeni

Taxa de 2% din cifra de afaceri aplicată băncilor pentru 2024 şi 2025, din pachetul de măsuri fiscale adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament, va genera venituri în plus la buget de 600 de milioane de lei pe an, susţine ministrul finanţelor, Marcel Boloş.

El s-a referit şi la impozitul de 0,5% pe cifra de afaceri a companiilor petroliere şi a adăugat că aceste taxe nu au de ce să aducă majorări de preţuri pentru cetăţeni.

Marcel Boloş: Discutăm de 2% aplicat la bănci pe o perioadă de doi ani de zile, discutăm de 600 de milioane de lei în plus pe care îi obţine statul român, discutăm de 41 de bănci. Faceţi un raport simplu: 600 de milioane împărţit la 41 de bănci şi constataţi că impactul la nivelul unui an este de 35 de milioane de lei. Dacă vă apare o bancă care va spune că pentru 35 de milioane de lei creşte ratele băncilor la români, atunci dvs. îi cereţi socoteală, să vedeţi ce explicaţii are în faţa oamenilor. Alt exemplu: petrol şi gaze. Discutăm de zeci de miliarde de lei cifră de afaceri, discutăm de profituri nete de zeci de miliarde de lei. Şi acum, dintr-o dată, pentru 120 de milioane de lei pe care îi încasează statul de la unul dintre contribuabili, îmi spuneţi că va creşte preţul la pompă. Acestea nu pot să fie decât lucruri răuvoitoare, într-un moment în care ţara noastră are nevoie de solidaritate şi de mers pe drumul firesc. Este în joc modernizarea României.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)