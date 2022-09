Ministrul cercetării, Sebastian Burduja, este noul ministru interimar al educaţiei, după demisia lui Sorin Cîmpeanu.

Demisia ministrului Sorin Cîmpeanu a fost anunţată aseară, pe Facebook, unde fostul şef de la educaţie vorbeşte despre realizările sale. El aminteşte că acest al doilea mandat a început în decembrie 2020, într-o criză sanitară fără precedent şi că a luptat pentru ca în toată acea perioadă elevii să meargă fizic la şcoală.

Sorin Cîmpeanu spune, printre altele, că a militat în mod constant şi a asigurat cadrul legal pentru ca finanţarea educaţiei să crească, a organizat concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director în şcoli, a mărit bursele elevilor, a extins programul „Masa Caldă” în şcoli şi a introdus învaţamântul dual la nivel universitar.

În plus, mai spune fostul ministru, a elaborat proiectele legilor „România Educată”, astfel încât acesta să raspunda pe deplin aşteptărilor şi nevoilor reale ale societaţii. În mesajul de pe Facebook, Sorin Cîmpeanu nu face nicio referire la scandalul din ultimele zile, pornit de la acuzaţiile că a plagiat, într-un curs de specialitate, zeci de pagini care aveau ca autori alţi doi profesori universitari. Jurnalista Emilia Şercan a afirmat că Sorin Cîmpeanu şi-a însuşit prin plagiat 13 capitole publicate anterior sub semnatura altor autori. Sorin Cîmpeanu a explicat că un îndrumător de lucrari practice cuprinde legi, ecuaţii, tabele şi „multe lucruri specifice” fără de care studenţii nu puteau desfăşura lucrări practice sau proiectele de an. În plus, fostul ministru a negat acuzaţiile de plagiat şi a susţinut că miza o reprezintă blocarea Legilor educaţiei. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)