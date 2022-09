Ministerul Transporturilor a cumpărat primele garnituri de tren moderne din ultimii 15 ani

Ministerul Transporturilor a cumpărat astăzi încă 17 trenuri electrice noi de lung parcurs, conform contractului semnat în martie cu un producător francez, prin care a achiziţionat deja 20, primele garnituri moderne din ultimii 15 ani.

Contractul finanţat din fonduri europene poate ajunge la 4 miliarde de lei, pentru că include şi serviciile de întreţinere pentru 30 de ani, practic, durata de funcţionare normală a trenurilor.

Spre deosebire de vechile standarde, Ministerul Transporturilor a cerut instalaţii foarte performante de climatizare şi încălzire, care să poată face faţă temperaturilor extreme, după cum a precizat preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Ştefan Roşeanu.

Ştefan Roşeanu: Trenurile care vor veni conform caietului de sarcini vin cu sistem de climatizare care face faţă la 40° C, nu la 35° C. În plus, procedurile de operare vor prevedea şi momentele de pregătire a terenului în intrarea în serviciu, ţine cont de un vagon sau un tren care stă în soare fără să aibă energie şi, deci, aerul condiţionat nu funcţionează. Dar, da, am mers deja pe ridicarea plajei de temperatură, iar în licitaţiile pe care le avem şi le pregătim în continuare am dus şi plaja de temperatură negativă mai jos, la -30°C, tocmai pentru a ţine cont de toate aceste caracteristici.

Primele trenuri noi din comanda totală de 37 de unităţi vor fi livrate la sfârşitul anului viitor, urmând a intra în circulaţie în primăvara anului 2024, după finalizarea testelor. Acestea vor circula exclusiv pe liniile electrificate, practic, pe principalele magistrale care pornesc din Bucureşti, spre Constanţa, Timişoara, Braşov şi Iaşi, potrivit redactorului RRA, Alexandru Lancuzov.

