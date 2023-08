Ministerul Sănătăţii lansează strategia naţională de vaccinare până în 2030

Strategia naţională de vaccinare până în 2030, pusă în dezbatere publică, nu impune vaccinarea obligatorie, subliniază Ministerul Sănătăţii, dar dă dreptul tuturor, mai ales pacienţilor cu boli cronice, să se vaccineze gratuit, dacă doresc.

Redactorul RRA, Adriana Leu are detalii: Compensarea vaccinurilor este contrară principiului obligativităţii, iar România face în acest moment un pas important pentru adolescenţi şi adulţi, precizează ministerul într-un comunicat. În şcoli, vaccinarea nu va fi obligatorie, însă un ordin comun al miniştrilor sănătăţii şi educaţiei prevede măsuri care trebuie luate de unitatea de învăţământ în situaţii epidemiologice speciale. Copiii nevaccinaţi rămân la domiciliu până la stingerea focarului, pentru a fi protejaţi împotriva bolii. Proiectul are nouă mari obiective generale, printre care asigurarea accesului la vaccinare pentru cei care au un risc mare de a contracta boli prevenibile, asigurarea continuităţii programului de imunizare în timpul situaţiilor de urgenţă şi creşterea încrederii populaţiei în beneficiile vaccinării. Ministerul Sănătăţii indică faptul că în perioada 2009-2020 a scăzut cu 10% numărul copiilor de 1 an care sunt vaccinaţi împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei şi rujeolei, pe fondul lipsei cazurilor de boală în ultimii ani, dar şi al creşterii influenţei mişcării antivaccinare. În acest sens, a fost demarată o campanie naţională de informare şi conştientizare asupra importanţei imunizării prin vaccinare.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)