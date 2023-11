Ministerul Educaţiei ar putea modifica modul de acordare a burselor şcolare, după ce a analizat cu ce medii s-ar obţine bursele de merit – conform regulii de acordare a acestora unui procent de 30% din elevii fiecărei clase – şi s-a constatat că printre beneficiari ar fi şi copii cu rezultate foarte slabe, chiar medii sub 5.

Ministrul Ligia Deca a subliniat însă că marea majoritate a burselor de merit vor fi obţinute de elevi cu medii mari.

Ligia Deca: Nu ne dorim să avem burse de merit care să fie acordate pentru medii sub baremul de trecere şi trebuie să vedem dacă filozofia impune un prag de medie sau pur şi simplu vorbim despre o reseparare a burselor de studiu faţă de bursele de merit, sau pur şi simplu le numim burse de progres educaţional, cu un barem minim de medie, dar care să stimuleze exact asta: progresul şcolar, pentru că de asta avem nevoie. La un procent de 44% copii de 15 ani analfabeţi funcţionali avem nevoie de o intervenţie pe media pe elev, trebuie să creştem performanţa medie. Analizăm care sunt cele mai bune soluţii. Nici noi nu ne dorim să avem burse de merit sub o medie minimă, decentă, însă vorbim despre un procent de sub 2% din totalul burselor de merit care sunt în această situaţie. Peste 82% dintre burse se acordă peste media 8. Peste 52% se acordă peste media 9,50.

