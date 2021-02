Ministerul Economiei are prevăzut pentru acest an un buget de 6,6 miliarde de lei, iar 92% din bani vor merge pe trei scheme de ajutor de stat pentru HoReCa, restanţa pentru Start Up Nation şi cea destinată IMM-urilor, a anunţat aseară pe Facebook ministrul de resort Claudiu Năsui.

El a precizat că cei mai mulţi bani, respectiv 4,5 miliarde de lei, merg către firme, dar 85% dintre aceştia reprezintă fonduri europene.

Pentru HoReCa a fost alocat un miliard de lei în întregime din bugetul de stat, a adăugat ministrul economiei. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)