Tipul mesajului : Avertizare meteorologică Sursa : Administrația Națională de Meteorologie

COD : ROSU Ziua/luna/anul: 18-07-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2 Intervalul : 18 iulie, ora 10 – 19 iulie, ora 10

Zonele afectate : conform textelor

Fenomene : conform textelor și hărții

Mesaj : MESAJ 2/3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 18 iulie Fenomene vizate: val de căldură persistent, disconfort termic ridicat Zone afectate: sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, centrul Moldovei și zona Carpaților Meridionali În sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, centrul Moldovei și zona Carpaților Meridionali valul de căldură va persista și disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 33…35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală. COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 18 iulie Fenomene vizate: val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat Zone afectate: Banat, nordul Olteniei și al Munteniei, sudul Moldovei

În Banat, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în sudul Moldovei valul de căldură va persista. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 35…38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală. COD ROȘU

Interval de valabilitate: 18 iulie Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat Zone afectate: județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, municipiul București, Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța În județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, municipiul București, Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța valul de căldură va continua să fie intens. Se vor înregistra temperaturi maxime între 38 și 41 de grade, iar pe litoral vor fi de 34…37 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice nu vor coborî sub 22…24 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală.