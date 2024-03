O serie de măsuri de limitare a accesului copiilor şi tinerilor la produse nocive sunt pe cale să se aplice în România.

Prima dintre acestea se activează chiar de mâine, când intră în vigoare legea care intezice vânzarea băuturilor energizante minorilor.

Noile prevederi vizează băuturile care conţin combinaţii de carbohidraţi, vitamine, minerale, cofeină şi alţi compuşi cu efect de stimulare a sistemului nervos. Pentru agenţii economici care încalcă legea, pe lângă aplicarea unor amenzi de până la 20.000 de lei este prevăzută şi suspendarea activităţii pentru o lună, dacă abaterea se repetă. În cazul în care comercializarea băuturilor energizante are loc în şcoli, spitale sau alte spaţii destinate minorilor, amenzile pot ajunge la 30.000 de lei. Măsura este valabilă pentru vânzarea sau oferirea gratuită către minori a produselor menţionate, inclusiv prin intermediul automatelor. Pe de altă parte, la promulgare se află şi legea prin care se interzice comercializarea ţigărilor electronice, a produselor pentru încălzirea tutunului şi a pliculeţelor cu nicotină pentru uz oral, în cazul persoanelor sub 18 ani. În plus, la Camera Deputaţilor, ca for decizional, se aşteaptă votul asupra proiectului de lege prin care este limitată publicitatea la aceste produse. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)