Lista revendicărilor transportatorilor a ajuns la 76 de puncte

Lista revendicărilor celor care protestează de o săptămână pe şoselele din România a ajuns la 76 de puncte, iar printre nemulţumiri, alături de scumpirea RCA, creşterea accizelor la carburanţi şi alte aspecte ce ţin de activitatea transportatorilor şi fermierilor sunt şi unele care nu vizează aceste domenii.

Participă de această dată reprezentanţi ai principalelor asociaţii profesionale din transporturi, şi nu ai celor care participă la protest.

Tot cu asociaţiile profesionale au avut loc marţi discuţii la Ministerul Agriculturii, pe sectoare de activitate ale crescătorilor de animale. Mai întâi au fost abordate temele de interes pentru crescătorii de vaci de lapte şi de carne, iar participanţii au anunţat că toate subiectele abordate au fost agreate de ambele părţi.

Autorităţile au promis un dialog constant cu reprezentanţii fermierilor şi luarea tuturor deciziilor în urma acestor consultări pe grupuri de lucru.

Ministrul Florin Barbu spune că în acest moment nu mai sunt revendicări ale agricultorilor care să fi fost prezentate şi să nu fi fost soluţionate.

Florin Barbu: Toate formele asociative, toţi fermierii care au fost în stradă prezenţi la Ministerul Agriculturii am avut dialog, am încheiat procese verbale, ne-am asumat anumite ordonanţe pe care săptămâna aceasta le vom da în guvern. Avem toate sumele necesare, avem forme de creditare, două ordonanţe privin creditele agricole în România. Eu nu înţeleg ce trebuie să mai dăm. În România sunt peste un milion de fermieri. Aceste procese verbale s-au întocmit cu formele asociative care deţin peste 90% din fermierii din România, plus cei care se află în stradă ca persoane fizice care şi-au rezolvat revendicările prin proces verbal asumat de către Ministerul Agriculturii şi fermierii din stradă.

Zeci de fermieri au ieşit totuşi şi marţi să protesteze în unele zone ale ţării. Punctele de trecere a frontierei cu Ucraina sunt blocate pentru transportul de marfă, la Vicovu de Sus şi la Siret în judeţul Suceava, pot circula doar autoturismele. Situaţia a generat şi un protest al şoferilor de TIR ucraineni care nu pot trece graniţa. Coloane formate din utilaje agricole circulă cu viteză redusă pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale din Covasna, însă niciun sector drum nu este blocat. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)