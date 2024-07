Lansarea proiectului: „Soluții gustoase pentru rezultate fructoase”, proiect implementat de Asociația Salvați Copiii Iași cu sprijinul Fundației Orange

Asociația Salvați Copiii Iași în parteneriat cu Fundația Orange anunță lansarea proiectului: „Soluții gustoase pentru rezultate fructoase”, proiect dedicat prevenirii abandonului școlar, prin care se vor oferi servicii integrate pentru 60 de copii aflați în risc educațional.

Proiectul implementat cu sprijinul Fundației Orange, are ca scop prevenirea abandonului școlar prin oferirea unui pachet integrat de servicii: masă caldă, recuperare psiho–socio-educațională pentru 60 de copii aflați în dificultate din zona cartierului Dacia – Șes Bahlui, cu vârste cuprinse între 4 – 15 ani. Proiectul se desfășoară în perioada 01.07.2024 – 31.12.2024, în cadrul Centrului educațional „Căsuța cu Cireșe” al Asociației Salvați Copiii Iași, susținerea financiară din partea Fundației Orange având o valoare de 47.250 lei.

Obiectivele proiectului

 Creșterea participării la activitățile din cadrul centrului educațional prin asigurarea unei mese calde pentru 60 de copii timp de 6 luni;

 Realizarea unui program de grădiniță estivală pentru 10 copii care nu au posibilitatea parcurgerii etapei preșcolare, din motive socio-economice.

Rezultate estimate:

 Reducerea riscului de abandon școlar pentru 60 de copii:

– 50 din învățământul primar și gimnazial;

– 10 de copii preșcolari care vor participa la grădinița estivală.

Copiii României continuă să fie cei mai vulnerabili la nivelul Uniunii Europene, conform EUROSTAT, 41,5% dintre ei aflându-se în risc de sărăcie sau excluziune socială. În ceea ce privește disparitățile generate de mediul de locuire, datele din 2022 continuă să arate diferențe semnificative: indicatorul atinge niveluri de 18,9% în marile orașe, 30,8% în orașele mici și 47,9% în mediul rural pentru toate grupele de vârstă (Sursa: Baza de date Eurostat, Persons at risk of poverty or social exclusion by degree of urbanisation, accesat la 8 ianuarie 2024). Aceste statistici evidențiază clar impactul sărăciei și inflației asupra traiului zilnic, în special în cazul familiilor cu copii. Pentru copii, subnutriția continuă poate duce la încetinirea creșterii și la tulburări cognitive, la o educație redusă și la o viață cu venituri mai mici. Există încă un decalaj substanțial față de situația copiilor din majoritatea celorlalte țări ale Uniunii Europene, în ceea ce privește bunăstarea și calitatea vieții, o serie de categorii de copii fiind afectate de probleme sociale grave. În continuare, copiii nu sunt plasați în centrul politicilor de dezvoltare la nivel național, iar pentru multe familii cu resurse precare, creșterea copiilor reprezintă o provocare majoră, serviciile de sprijin fiind insuficiente.

Proiectul este implementat în cadrul programului Susține un ONG, program anual ce încurajează participarea activă a angajaților companiei în proiecte sociale.

„Este important să oferim sprijin copiilor pentru a le asigura necesitățile de bază, inclusiv o masă caldă zilnică, contribuind la crearea unei echități sociale pentru cei mai vulnerabili. O masă nu reprezintă doar hrană, ci și supraviețuire pentru mulți, dezvoltare armonioasă și participare la educație în condiții decente”, declară coordonatorul Sebastian Cristin Mazilu, Data Engineer în cadrul Orange Services.

” Sprijinul oferit de Fundația Orange va transforma viețile copiilor din medii defavorizate, asigurându-le o masă caldă pe zi și activități care le vor dezvolta abilitățile sociale și emoționale. Acest ajutor le va arăta copiilor că nu sunt singuri și că există oameni care cred în potențialul lor. Mulțumim Fundației Orange pentru că ne va ajuta să facem o diferență reală. Împreună, vom construi o comunitate mai puternică și solidară.” declară Valentina Codreanu, educator în cadrul Centrului educațional Salvați Copiii Iași.

Pentru alte informații legate de proiect ne puteți contacta la numărul de telefon: 0723271605, Liviu Măgurianu, coordonator programe sau pe pagina web a asociației: www.salvaticopiii-iasi.ro.

Despre Asociația Salvați Copiii:

Asociația Salvați Copiii Iași este membră a Organizației Salvați Copiii România. De 34 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați.

Despre Fundația Orange:

Fundația Orange este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate. În cei 12 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 7,8 milioane de euro în proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate și în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, în scopul incluziunii lor sociale. Principalele programe ale fundației sunt: ”Orange Digital Center”, „Digitaliada”, „Susține un ONG”, „Lumea prin culoare și sunet”, “Solidarity FabLabs” și “Centrul Digital pentru Femei”. Pentru detalii, vizitați www.fundatiaorange.ro (Comunicat Salvați Copiii România)