Klaus Iohannis: Starea de alertă va fi prelungită (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat marţi că autorităţile nu au în vedere un ‘lockdown’ de Paşti, iar starea de alertă va fi prelungită săptămâna aceasta.

El a adăugat că restricţiile de circulaţie pe timp de noapte ar putea intra în vigoare mai devreme, la ora 22,00, faţă de ora 23,00, cum este în prezent.

‘Starea de alertă va fi prelungită în această săptămână, din cauza numărului relativ mare de îmbolnăviri, şi restricţiile care sunt în vigoare vor fi păstrate, iar circulaţia pe timp de noapte, care este restricţionată acum de la ora 23,00, va fi restricţionată mai devreme, probabil începând de la orele 22,00‘, a afirmat şeful statului la Palatul Cotroceni.

Totodată, a spus că nu este luată în considerare instituirea stării de urgenţă în perioada sărbătorilor pascale.

‘Pot să vă spun foarte clar, dragi români, că nu avem în vedere un lockdown de Paşti‘, a mai afirmat Iohannis.

El a avertizat cu privire la numărul mare de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2.

‘Vreau să atrag atenţia, totuşi, că cifrele din ultima săptămână, privind evoluţia pandemiei de COVID-19, sunt îngrijorătoare. Tendinţa de creştere este evidentă şi din toate părţile ni se spune că presiunea pe secţiile de Terapie Intensivă este tot mai mare‘, a adăugat preşedintele.

Şeful statului i-a îndemnat pe români să respecte normele sanitare în vigoare.

‘Dragii mei, haideţi să nu irosim ceea ce am câştigat până acum prin campania de vaccinare, care merge foarte bine (…). Astfel încât până în vară să avem un nivel foarte bun de vaccinare a populaţiei. Dar până atunci trebuie să avem grijă să nu ne înecăm la mal’, a subliniat Iohannis.

În ceea ce priveşte campania de vaccinare, a amintit că peste un milion de persoane s-au vaccinat împotriva COVID-19 pe teritoriul României şi a apreciat că ‘numărul de doze administrate creşte de la o zi la alta, numărul de centre de vaccinare creşte de la o săptămână la alta‘.

VIDEO: Declarație de presă, Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a mai declarat că peste 40% dintre clădirile în care funcţionează şcoli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat şi a prezentat mai multe soluţii.

Şeful statului a avut, la Palatul Cotroceni, o şedinţă de lucru cu premierul Florin Cîţu, membri ai Guvernului şi reprezentanţi ai IGSU şi INSP privind siguranţa publică în unităţile de învăţământ.

‘Adevărul este, şi este un adevărat trist, că avem încă mult prea multe clădiri neverificate sau neautorizate în ultimul deceniu. Ca să vă daţi seama: peste 40% dintre clădirile în care funcţionează şcoli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat. Astăzi am discutat nu atât despre probleme, fiindcă ele sunt cunoscute şi am pregătit un material introductiv suficient de bun, dar am discutat suficient de mult despre soluţii, fiindcă despre probleme s-a tot discutat. Eu îmi doresc, premierul îşi doreşte, toţi cei care au participat ne dorim să găsim soluţii şi să facem o dată şi o dată paşii spre şcolile sigure şi sănătoase pe care ni le dorim‘, a spus şeful statului într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Iohannis a indicat că discuţiile de marţi au vizat autorizaţiile la incendiu, autorizaţiile sanitare, vulnerabilităţile seismice, dar şi priorităţile de consolidare a fondului construit care deserveşte sistemul de educaţie.

‘Am agreat, de exemplu, că este foarte important ca prin alocările viitoare – bugetare, atât din fonduri naţionale, cât şi din fonduri europene – zona de infrastructură educaţională să fie transformată într-o reală prioritate pentru noi toţi. În Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă despre care am discutat în repetate rânduri vor fi prevăzute fondurile necesare pentru demararea unor investiţii majore în unităţile de învăţământ de stat, pentru asigurarea acestor standarde de siguranţă, igienă şi calitate. Este absolută nevoie de revizuirea reglementărilor privind construirea, dar şi amenajarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ. Aceste lucruri trebuie actualizate urgent. Ne-am uitat pe lista de normative, majoritatea sunt mai vechi de zece ani. Este clar că lucrurile s-au mişcat. Trebuie să învăţăm din ce s-a petrecut în ultimii ani. Totodată, ştim că lucrurile sunt de multe ori foarte complicate, prea birocratizate. De aceea, ne-am propus să simplificăm, să debirocratizăm şi să eficientizăm întregul proces‘, a afirmat Iohannis.

El a arătat că la întâlnirile cu premierul şi membrii Guvernului s-a discutat despre priorităţile şi investiţiile care trebuie începute.

‘Am discutat astfel despre investiţii în spitale, dotarea spitalelor pentru a oferi condiţii mult mai bune pacienţilor noştri. Am discutat mult despre crearea de noi locuri de muncă mai ales pentru românii afectaţi de pandemie. Am discutat despre şcolile din România – partea de ‘România Educată’, dar şi despre şcoli sigure şi sănătoase pe care ni le dorim pentru copiii noştri, dar am discutat mult şi despre proiecte pentru un mediu curat. Ne dorim un mediu curat pentru toţi românii‘, a mai spus Iohannis.

Marţi, la discuţiile de la Palatul Cotroceni au participat prim-ministrul Florin Cîţu, viceprim-ministrul Dan Barna, viceprim-ministrul Kelemen Hunor, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Corina Atanasiu, inspector general – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, gen. mr. Dan Paul Iamandi, şi directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, dr. Adriana Pistol.

(Agerpres/FOTO captură video)