Klaus Iohannis: Menţinerea şcolilor deschise cu prezenţă fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, astăzi, că menţinerea şcolilor deschise cu prezenţă fizică, în contextul pandemiei de COVID-19, depinde de responsabilitatea fiecăruia, subliniind că ‘respectarea normelor sanitare şi vaccinarea sunt esenţiale’.

‘Şi în acest an reînceperea anului şcolar are loc, din păcate, tot sub spectrul pandemiei, tocmai de aceea menţinerea şcolilor deschise cu prezenţă fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare şi vaccinarea fiind esenţiale‘, a spus şeful statului, la ceremonia de deschidere a noului an şcolar la Liceul Tehnologic ‘Carol I’ din comuna Valea Doftanei.

La eveniment participă şi ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)