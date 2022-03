Klaus Iohannis, la vama Siret: Niciun ucrainean, nicio ucraineancă nu vor fi refuzaţi la intrarea în România

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, sâmbătă, după vizitarea taberei mobile pentru refugiaţi de la Siret, din judeţul Suceava, că niciun ucrainean şi nicio ucraineancă nu vor fi refuzaţi la intrarea în România, accentuând că autorităţile române vor face toate demersurile pentru a ameliora suferinţa refugiaţilor şi a celor care rămân în Ucraina în situaţii complicate.

‘Daţi-mi voie să vă spun că această situaţie, acest război neprovocat, nejustificat, pornit de Rusia împotriva Ucrainei, a generat o catastrofă umanitară, o catastrofă umanitară care a făcut sute de mii de ucraineni să-şi abandoneze casele, să se refugieze şi mulţi dintre ei ajung şi la noi în România unde sunt bine primiţi. Aş putea să spun unde sunt foarte bine primiţi. Adineauri am salutat un grup de voluntari care cred că este reprezentativ pentru felul cum au reacţionat românii la acest număr mare de refugiaţi. S-au dus imediat în vamă, i-au primit, i-au aşteptat cu haine, cu mâncare şi au continuat aceste acţiuni’, a spus Iohannis.

Şeful statului a mulţumit românilor pentru mobilizarea de care dau dovadă pentru ajutorarea refugiaţilor ucraineni.

‘Eu mulţumesc tuturor românilor şi organizaţiilor umanitare, care din prima oră au fost prezente în vămi şi au primit, aşa cum se cuvine, pe refugiaţii din Ucraina. Dar, merită, după părerea mea, subliniat că şi autorităţile şi-au făcut datoria, începând de la forţele Ministerului de Interne, la Consiliul Judeţean, la Primării, care, toate, s-au implicat şi-au organizat munca, au adus forţe din altă parte şi într-un timp record au realizat aceste tabere, fluxurile din vămi. Merită toată aprecierea. Oamenii care sunt refugiaţi din faţa războiului sunt în situaţii disperate. Foarte mulţi dintre ei au venit fără nimic şi noi oferim tot ce se poate oferi unor persoane care sunt în această situaţie. La nevoie primesc hrană, primesc îmbrăcăminte, primesc transport de la vamă până la tabără, aici li se întocmesc, celor care nu au încă, actele corespunzătoare’, a arătat preşedintele Iohannis.

El a spus că autorităţile române sunt hotărâte să facă faţă aşa cum trebuie acestei situaţii.

‘Este o situaţie pe care nu şi-a dorit-o niciun ucrainean şi niciun român, dar noi suntem foarte hotărâţi să facem faţă aici în România aşa cum trebuie acestei situaţii. Vreau să fie clar din capul locului: niciun ucrainean, nicio ucraineancă nu vor fi refuzaţi la intrarea în România, ba mai mult, suntem în discuţii şi cu vecinii din Republica Moldova pentru a-i ajuta şi pe ei. Acolo este de asemenea un număr foarte mare de refugiaţi’, a spus preşedintele.

Klaus Iohannis consideră că această ‘catastrofă umanitară se va extinde’, fiind nevoie de foarte multe ajutoare atât în România, cât şi în Ucraina.

‘Această situaţie, după evaluarea noastră, va continua destul de mult, iar complicaţiile se vor agrava. Noi credem că această catastrofă umanitară se va extinde. Va fi nevoie de foarte multe ajutoare şi aici, dar şi în Ucraina. Pentru a veni în sprijinul celor care rămân în Ucraina am decis să amenajăm aici, în judeţul Suceava, lângă aeroport, un centru logistic pentru ajutor umanitar, un centru logistic european. Acest centru logistic, sau hub cum se numeşte în ziua de astăzi, va funcţiona sub umbrela Protecţiei civile europene rescEU, va colecta ajutoare umanitare din toată Europa, de la toate organizaţiile internaţionale interesate şi va duce aceste ajutoare în Ucraina şi dacă este nevoie le va duce şi în Republica Moldova. Am fost astăzi cu preşedintele Consiliului Judeţean şi am văzut în locaţia unde se va organiza acest centru logistic. Vom porni prima etapă în foarte scurt timp şi pe parcurs se va extinde atât cât va fi nevoie. Împreună cu Guvernul lucrăm pentru a rezolva absolut toate situaţiile care apar şi atât cât va fi nevoie, atât vom face, pentru a ameliora din suferinţa refugiaţilor şi a celor care rămân în Ucraina în situaţii complicate’, a mai spus Klaus Iohannis.

(Agerpres/ FOTO presidency.ro)