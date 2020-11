Iohannis, despre imaginile cu pacienţi pe holurile spitalelor: Sunt din zona de primire;suntem la limită

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că imaginile cu pacienţi care aşteaptă pe holurile spitalelor, care au apărut în spaţiul public, sunt din zona de primire, recunoscând că ‘suntem la limită’, dar nu la cea superioară.

‘Am avut curiozitatea şi l-am întrebat pe ministrul Sănătăţii – aceste imagini mi s-a relatat că au fost din zona de primire a pacienţilor, deci din filtru, cum se spune, dar este foarte adevărat că suntem la limită. Încă nu am ajuns la limita superioară, fiindcă permanent, aşa cum am declarat, vrem să fim puţin înaintea pandemiei, însă sper să nu fim lăsaţi singuri. De asta este foarte important să ne ferim de virus, să nu-l dăm mai departe, pentru a nu avea un număr prea mare de pacienţi în spitale şi pentru a da şansa medicilor să se ocupe de cazurile care, din nefericire există, cazuri grave‘, a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni, într-o conferinţă de presă.

El a reiterat că statul român face tot timpul demersuri pentru a creşte numărul de paturi şi la UPU şi la Terapie Intensivă.

‘Duminică, atunci când am vizitat Institutul Clinic Fundeni, am spus că numărul de paturi la ATI din martie până acum s-a dublat. Asta nu s-a întâmplat de la sine, ci prin foarte, foarte mult efort, prin efort şi public, dar şi privat. Ştiţi că au fost multe locuri care s-au creat cu ajutorul ONG-urilor, unor persoane care au donat bani sau obiecte. Aceste eforturi continuă şi astăzi, în cursul întâlnirii cu premierul, cu ministrul Sănătăţii şi cu secretarul de stat Arafat, am discutat această chestiune. Mi-au prezentat planul pe următoarele zile şi pe următoarele săptămâni. (…) Noi facem toate eforturile să creştem capacitatea spitalelor care primesc pacienţi care suferă de această boală‘, a adăugat Iohannis. (Agerpres/FOTO Constantin Vasile Ifteme)