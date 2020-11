Întâlnire cu specialiştii pe tema echipamentelor din secţiile ATI, organizată de preşedintele Iohannis la Palatul Cotroceni

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va organiza miercuri, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu experţii din domeniul sanitar pe tema echipamentelor specifice secţiilor de terapie intensivă.

‘În ceea ce priveşte situaţia la zi din sistemul sanitar, mâine voi organiza o întâlnire la Palatul Cotroceni cu experţii în domeniu pe tema echipamentelor din spitale, mai specific a celor din secţiile de Terapie Intensivă, cu referire la sistemele de gaze medicinale şi reţeaua electrică. Ştim că există numeroase probleme în acest domeniu, care impun rezolvarea lor cu prioritate‘, a spus Iohannis într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni.

El a fost întrebat dacă autorităţile au ‘un plan bine stabilit’ astfel încât o tragedie ca cea de la Piatra Neamţ să nu se mai întâmple.

‘Tocmai de aceea am convocat întâlnirea de miercuri pentru a discuta şi cu guvernanţi şi cu specialişti din domeniu, cu specialişti din zona terapiei intensive toate aceste măsuri. În afară de aceşti specialişti, am convocat şi specialişti în instalaţii, în special în instalaţii sanitare. Lucrurile pot fi rezolvate. Extinderea secţiilor de terapie intensivă în spitale se poate face, evident cu respectarea normelor în vigoare. Lucrurile care clar trebuie evitate sunt suprasolicitarea unor reţele şi improvizaţiile. Ştiţi foarte bine că improvizaţiile la reţelele, în special electrice, sunt deosebit de periculoase, nu doar pentru un spital şi pentru o terapie intensivă, ci şi pentru oricine face astfel de improvizaţie acasă. Deci, tocmai pentru a preveni aceste improvizaţii doresc să pun problema mâine pe tapet şi să găsim soluţii urgente, foarte urgente, fiindcă aici nu este nevoie doar de control, de verificare, este nevoie efectiv de intervenţie, de refacere a unor sisteme, de îmbunătăţire a unor sisteme şi de crearea unor proceduri care pe viitor nu mai permit astfel de acţiuni heirupiste, de mutat azi secţia, mâine injectomatul şi, din toată improvizaţia, iată că au murit oameni‘, a afirmat Iohannis.

Şeful statului a subliniat că, în condiţiile suprasolicitării din secţiile de terapie intensivă provocate de pandemie şi ale creşterii numărului de pacienţi în stare gravă, reţelele de suport pot fi depăşite, ceea ce creează riscul major al unor tragedii de genul celei de la Piatra Neamţ.

‘Am solicitat autorităţilor o analiză a situaţiei reale a contractelor de service şi mentenanţă pentru echipamentele şi aparatura medicală din dotarea spitalelor publice. Aceasta pentru că, în condiţiile finanţării deficitare, spitalele dau întotdeauna prioritate altor cheltuieli, astfel că fondurile pentru service şi mentenanţă sunt mereu insuficiente. Trebuie să găsim soluţii urgente pentru rezolvarea acestor probleme, care au fost neglijate ani la rând‘, a afirmat Iohannis.

El a punctat că o altă soluţie, pe termen lung, pentru a preîntâmpina situaţii precum cea de la Piatra Neamţ, este preluarea coordonării actului medical înapoi la Ministerul Sănătăţii.

‘Vom putea face asta odată cu adoptarea unui pachet de legi ale sănătăţii, la care lucrează deja specialiştii din minister, şi care poate fi promovat de o nouă majoritate parlamentară, aflată cu adevărat în slujba românilor‘, a adăugat Iohannis.(Agerpres)

UPDATE – Valeriu Gheorghiţă este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel naţional anti-COVID-19, a afirmat, marţi, la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis.

‘După elaborarea strategiei de vaccinare anti COVID-19, care va fi făcută publică săptămâna viitoare, autorităţile au început organizarea propriu-zisă în vederea implementării eficiente a acestei strategii. În şedinţa de astăzi a fost desemnat şi un coordonator al campaniei de vaccinare la nivel naţional, în persoana domnului Valeriu Gheorghiţă, medic primar de boli infecţioase la Spitalul Militar Central’, a arătat şeful statului. (Agerpres)

UPDATE – PSD a reacţionat la acuzaţiile preşedintelui Klaus Iohannis, susţinând că în cei şase ani de mandat nu s-a văzut nicio reformă din partea şefului statului.

Într-o postare pe Facebook, liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat că autorităţile locale s-au implicat pentru a mări capacitatea din secţiile de Terapie Intensivă, chiar dacă nu au primit fondurile necesare de la Guvern. În opinia sa, situaţia de la Sibiu reprezintă expresia eşecului preşedintelui Klaus Iohannis în gestionarea crizei medicale provocate de noul coronavirus. (Rador)

UPDATE – Guvernul condus de Ludovic Orban ‘nu trebuie să plece acasă’, în condiţiile în care actualul Executiv şi-a asumat conducerea ‘când toţi ceilalţi au preferat să stea deoparte şi să comenteze’, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis, marţi, la o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.

‘Guvernul Orban nu trebuie să plece acasă. Este un guvern în funcţie de nici un an de zile şi a gestionat această criză imensă. Sistemul de sănătate a fost adus în această stare şi găsit fără resurse, fără rezerve, de guvernele pesediste anterioare. Nu consider că Guvernul Orban trebuie să plece acasă. Dimpotrivă, Guvernul Orban şi-a asumat guvernarea într-o perioadă când toţi ceilalţi au preferat să stea deoparte şi să comenteze. Asta într-o pandemie nu face bine, iar această tragedie de la Piatra Neamţ ne arată încă o dată ceea ce am spus de mult – felul în care PSD a tratat sistemul de sănătate a dus aproape la falimentul acestui sistem‘, a spus şeful statului.

El a adăugat că ‘după alegeri, cu o nouă majoritate, trebuie întregul sistem reformat, trebuie dusă coordonarea actului medical înapoi la Ministerul Sănătăţii şi lucrurile trebuie să fie modernizate, simplificate, îmbunătăţite, investiţii în spitale noi sunt necesare‘.

În acest context, Iohannis a vorbit şi de faptul că medici rezidenţi români preferă să plece din ţară.(Agerpres)

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, referitor la declaraţia recentă a ministrului Sănătăţii, că ‘nu toţi suntem de vină’ şi a subliniat că ‘mai vinovaţi sunt cei care au guvernat mai mulţi din ultimii 30 de ani’.

Iohannis a fost întrebat despre declaraţia ministrului Nelu Tătaru de sâmbătă noaptea, care, întrebat dacă se simte vinovat pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ, a afirmat că vinovăţia aparţine tuturor, deoarece ‘am acceptat timp de 30 de ani să trăim într-o astfel de situaţie medicală’.

‘O afirmaţie un pic nerumegată’, a comentat Iohannis.

‘Nu toţi suntem de vină. Sunt de vină cei care au fost la guvernare, cei care au fost la conducere, cei care gestionează în judeţe spitalele judeţene şi care nu alocă resurse, care n-au alocat resurse, care nu s-au îngrijit de calitatea personalului, care nu s-au îngrijit de calitatea managementului şi în acest sens, sigur, mai vinovaţi sunt cei care au guvernat mai mulţi din ultimii 30 de ani şi au permis ajungerea sistemului de sănătate în această stare. Mă refer, desigur, la marele PSD. Ăsta este vinovatul moral. Vinovatul tehnic, detaliat, va fi găsit de anchetatori în fiecare caz în parte‘, a mai punctat şeful statului. (Agerpres)

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că primeşte informaţii privind starea de sănătate a medicului de la Piatra Neamţ, Cătălin Denciu, de la ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

‘În legătură cu medicul Denciu, informaţiile îmi provin şi legătura se realizează prin domnul ministru Tătaru’, a spus Iohannis într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă a discutat cu familia medicului de la Piatra Neamţ, el a răspuns: ‘Deocamdată prin ministrul Tătaru’.

Preşedintele Iohannis a arătat că decizia de transferare a medicului în Belgia s-a luat la Ministerul Sănătăţii.

‘Mi s-a comunicat, dar, dacă este nevoie, atunci pot să aflu şi argumentaţia medicală. Mie mi-a fost suficient că am aflat din timp că se doreşte acest transfer‘, a spus şeful statului.

Iohannis a fost întrebat de ce la cinci ani de la tragedia de la Colectiv în România nu poate fi tratată la standarde europene o persoană cu arsuri grave şi este nevoie de un transfer în străinătate, reamintindu-i-se că în aceşti ani au existat, pe lângă guverne PSD, şi executivele conduse de Dacian Cioloş şi Ludovic Orban.

‘La sfârşitul lui 2015 a fost un guvern tehnic minoritar care, din păcate, nu a reuşit să mişte mult şi nici nu s-a aşteptat cineva să facă o reformă guvernul interimar, cum şi acesta, Guvernul Orban, este un guvern interimar până la alegeri pentru o perioadă foarte scurtă de mandat, o minoritate în Parlament şi evident că în aceste condiţii nu cred că s-a aşteptat cineva să facă reforme. Reformele se fac cu o majoritate parlamentară solidă care sprijină guvernul şi care înţelege nevoia de reformă. Noi am avut din 2016 până la sfârşitul anului trecut diverse guverne pesediste care ba şi le-au dat jos singuri, ba le-au dat jos alţii, însă au avut şi o majoritate parlamentară care nu ne-a folosit la absolut nimic, decât la irosirea banului public. Acum, speranţa mea şi a multor români este ca după alegeri să se constituie o nouă majoritate parlamentară, majoritate parlamentară în jurul PNL, care împreună cu mine poate să se apuce la modul cel mai serios de reformarea marilor sisteme publice şi nu pentru a face reforme de dragul reformei, ci fiindcă altfel România nu poate să meargă mai departe. Este clară nevoia de reformare a sistemului de sănătate, este la fel de clară nevoia reformării sistemului educaţional, este la fel de clară nevoia îmbunătăţirii întregii arhitecturi a statului şi toate acestea se fac şi vor putea fi făcute după alegeri, când avem o majoritate serioasă în Parlament cu care se poate lucra, nu ca acum‘, a spus Iohannis. (Agerpres)

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, că organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie este ‘imposibilă şi inoportună’.

‘După părerea mea, organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie, când avem totuşi încă aproape 10.000 de cazuri noi în fiecare zi, mi se pare imposibilă şi inoportună. (…) Da, aceste târguri de Crăciun, în acest an, cu siguranţă nu se pot organiza‘, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

El a precizat că de sărbători nu vor putea fi organizate petreceri şi, probabil, nici excursii.

‘Sărbătorile vor avea loc, aşa cum au loc în fiecare an, fiindcă sunt sărbătorile noastre. Însă, în acest an, vor fi sub semnul pandemiei, asta însemnând că vor trebui respectate toate măsurile care la momentul respectiv sunt în vigoare şi, cu siguranţă, marile petreceri nu vor putea să aibă loc de această dată, cum foarte multe excursii, probabil, nu vor putea fi organizate. Dar Crăciunul vine şi aşa‘, a adăugat Iohannis.

Lia Olguţa Vasilescu a anunţat, luni, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că Primăria Craiova, pe care o conduce, a început organizarea Târgului de Crăciun.(Agerpres)

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că a discutat, luni, cu premierul Ludovic Orban în legătură cu găsirea unor soluţii pentru un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova.

Şeful statului a declarat că imediat ce Maia Sandu va prelua mandatul de preşedinte al Republicii Moldova va efectua o vizită oficială în această ţară.

‘Am avut o discuţie cu doamna preşedinte ales, Maia Sandu, ieri, imediat după ce am aflat rezultatul îmbucurător al alegerilor prezidenţiale din Moldova. Am felicitat-o pe doamna Sandu şi, la invitaţia domniei sale, i-am promis că voi face o vizită în Republica Moldova, imediat după ce va prelua funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. Iar cu premierul am discutat la foarte puţin timp, cred că la o oră după ce am avut acea convorbire telefonică, şi am început să căutăm soluţii pentru un nou pachet de sprijin care, cu siguranţă, va fi necesar pentru Republica Moldova‘, a spus Iohannis, marţi, într-o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.(Agerpres)

Preşedintele Klaus Iohannis va susţine, la ora 18,00, o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Şeful statului a avut marţi o nouă şedinţă cu membri ai Guvernului şi specialişti pentru evaluarea şi prezentarea măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19.

La reuniune au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, precum şi secretarii de stat în MS general dr. Ionel Paul Oprea şi Andrei Baciu.

Au fost prezenţi, totodată, directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică, şef al Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, dr. Adriana Pistol, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ‘Cantacuzino’, colonel dr. Florin Oancea, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, dr. Alexandru Rafila, şeful Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, general dr. Dragoş Marian Popescu, directorul medical al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov, dr. Andreea Moldovan, vicepreşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, dr. Gindrovel Dumitra, precum şi medicul primar în Secţia Boli infecţioase de la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ‘Dr. Carol Davila’, Valeriu Gheorghiţă.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)