(UPDATE) Discuţiile asupra legilor educaţiei au fost suspendate

Discuţiile asupra legilor educaţiei au fost suspendate astăzi în comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor, după numai două articole dezbătute, referitoare la valorile şi principiile care stau la baza învăţământului preuniversitar.

Cătălin Purcaru explică:

Reporter: Discuţiile s-au blocat la principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice. Preşedintele comisiei a cerut un punct de vedere din partea ministerului asupra amendamentului propus de grupul PSD, deputaţi PNL şi grupul AUR prin care să fie eliminată sintagma ‘independenţa faţă de dogmele religioase’, însă secretarul de stat a evitat un răspuns clar. Ca atare, şedinţa a fost suspendată pentru clarificarea acestor aspecte. Din opoziţie, USR a criticat modul de dezbatere şi a atras atenţia asupra unui amendament adoptat anterior privind principiul diversităţii, prin care cuvântul identitar a fost înlocuit cu religios. Peste 1.000 de amendamente au fost depuse la proiectele noilor legi ale educaţiei, care ar trebui dezbătute până săptămâna viitoare, în vederea întocmirii unui raport pentru a fi transmis plenului Camerei Deputaţilor, în calitate de prim for sesizat.

Realizator: Dezbaterile în Comisia pentru învăţământ vor fi reluate mâine de la ora 9:00.

(RADOR)

Legile educaţiei intră într-o nouă etapă.

De astăzi, Comisia de învăţământ din Camera Deputaţilor începe dezbaterile asupra celor peste 1.000 de amendamente depuse până acum.

Cele mai multe propuneri la proiectul redactat de ministrul Ligia Deca au venit din partea social-democraţilor. Sunt aşteptate discuţii-maraton pe cele două legi, astfel încât votul din plen să fie dat cel târziu la începutul lunii mai.

Fiecare grup parlamentar a primit amendamentele depuse la proiectele de lege privind învăţământul preuniversitar şi superior pentru a fi analizate până dimineaţă, la ora 9:00, când a fost stabilită demararea efectivă a dezbaterilor. S-au înregistrat peste 1.000 de amendamente, între care aproape 800 aparţin PSD, iar 200 – reprezentanţilor USR. Social-democraţii vor ca noile legi să asigure accesul egal şi neîngrădit la educaţie. Astfel, vin cu propunerea ca admiterea la liceu să fie pe baza mediei obţinute la Evaluarea Naţională. Pentru liceele care doresc să organizeze clase cu elevi foarte bine pregătiţi, deputaţii PSD au formulat un amendament care prevede un examen de aptitudini cu subiecte redactate la nivel naţional. Tot PSD propune, între altele, un bacalaureat mai accesibil, cu probe scrise specifice profilului real şi uman, asemănătoare celor practicate în prezent pentru absolvenţii de liceu. USR cere, în amendamentele depuse, ca viitorii miniştri ai educaţiei să îşi piardă mandatul dacă ministerul pe care îl conduc nu obţine 15% din cheltuielile bugetului general consolidat. Se mai propune premierea profesorilor performanţi, toleranţă zero pentru plagiat şi doar două mandate de câte patru ani pentru rectori. Comisia de învăţământ are termen până pe 27 aprilie pentru formularea raportului asupra noilor legi ale învăţământului. Votul din plenul Camerei Deputaţilor, ca prim for sesizat, este aşteptat în prima săptămână a lunii mai. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)