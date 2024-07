În România sunt în prezent aproximativ 4.200 de pacienţi pe listele de aşteptare pentru transplanturi de organe. Asociaţia Transplantaţilor din România a adus şi anul acesta un omagiu donatorilor de organe şi mulţumiri familiilor acestora.

Astăzi este, de altfel, ziua naţională a donatorului de organe. Timpii de aşteptare sunt uneori ridicaţi, iar specialiştii spun că este nevoie de conştientizare în privinţa posibilităţii de a deveni donator de organe. România se află în partea a doua a clasamentului în Europa, legat de transplanturi. Adriana Turea relatează.

Reporter: Anul acesta numărul pacienţilor care aşteaptă un transplant a crescut cu peste 1.200 faţă de anul trecut. În condiţiile în care lista de aşteptare este lungă, persoanele care au fost transplantate sunt recunoscătoare pentru că au primit o nouă şansă la viaţă.

-: Eu am transplant renal din 2016, am stat pe listă vreo doi ani de zile, am făcut şi dializă, am avut noroc şi până la urmă m-au chemat. Am fost compatibilă şi acum sunt bine.

Reporter: Care e gândul dumneavoastră în acest moment, faţă de donatori?

-: Sunt foarte recunoscătoare şi de multe ori mulţumesc persoanei şi vorbesc de multe ori cu rinichiul pe care l-am primit şi mă bucur că eu am primit o nouă şansă.

Preşedintele Asociaţiei Transplantaţilor din România, Gheorghe Tache: Transplantul reprezintă singura şansă de viaţă pentru un segment important de pacienţi care sunt înscrişi pe diferite liste de aşteptare în ţara noastră în centrele de profil.

Reporter: Gheorghe Tache a mai adăugat că ziua donatorului de organe este despre trăiri, simţiri şi emoţii, nu despre cifre, chiar dacă apelăm la ele.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro