Îmbolnăvirile în număr foarte mare amplifică criza determinată de lipsa unor medicamente din farmacii.

Vorbim în special de cele pediatrice, pe bază de paracetamol, ibuprofen sau chiar de unele antibiotice.

Ministrul Alexandru Rafila subliniază că pe piaţă sunt siropuri antitermice cu aceste substanţe şi că problema apare în momentul în care părinţii caută unele medicamente consacrate. Pentru rezolvarea situaţiei, Ministerul Sănătăţii a continuat ieri seria discuţiilor cu producătorii, începute la sfârşitul săptămânii trecute, iar astăzi se va întâlni cu distribuitorii. La finalul discuţiilor de ieri, ministrul Alexandru Rafila a precizat că producătorii de medicamente din România au promis că vor asigura în continuare aprovizionarea cu ibuprofen şi paracetamol, inclusiv în variante pediatrice. S-au găsit şi soluţii pentru suplimentarea cantităţilor de antivirale, a adăugat el.

Alexandru Rafila: Am identificat la unul dintre producătorii de generice cantităţi suplimentare de oseltamivir. Este substanţa antivirală mai cunoscută sub numele de Tamiflu, dar şi medicamentul generic are exact acelaşi rezultat. Ne-au asigurat nu numai de disponibilitate, dar şi de faptul că, în această perioadă, transmit către firmele de distribuţie toate cantităţile de medicamente care sunt solicitate, încât să nu existe lipsa acestor categorii de medicamente. Singura problemă legată de o anumită discontinuitate, care nu este generată decât de o creştere exponenţială, dacă se poate spune aşa, a consumului, pe de o parte, şi de întârzieri importante în livrarea materiei prime din China, este legată de unele peniciline şi, în mai mică măsură, dar sunt şi acolo anumite probleme, legate de amoxicilină. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)