Guvernul pregăteşte prelungirea stării de alertă cu 30 de zile. Hotărârea ar urma să fie adoptată în prima şedinţă a executivului de săptămâna viitoare, iar premierul Ludovic Orban crede că se va forma în parlament o majoritate care să înţeleagă necesitatea acestui demers şi care să aprobe decizia guvernului.

Ludovic Orban: Mesajul meu este unul simplu: decizia de prelungire a stării de alertă nu este politică, ci e o decizie care este fundamentată ştiinţific, are are în spate considerente privind sănătatea publică şi care este singura soluţie care permite autorităţilor şi specialiştilor să apere sănătatea şi viaţa românilor. Am încredere că va exista o majoritate în parlament care se înţeleagă nevoia prelungirii stării de alertă şi care să înţeleagă faptul că nu pot să pună în pericol viaţa şi sănătatea românilor numai ca să obţină câştiguri ieftine de natură politico-electorală.

Potrivit legii, de la adoptarea hotărârii de guvern parlamentul are la dispoziţie cinci zile ca să încuviinţeze sau nu prelungirea stării de alertă. Până acum, PSD – formaţiunea care are numărul cel mai mare de parlamentari – a spus că este exclus ca starea de alertă să fie prelungită în forma ultimelor 30 de zile.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)