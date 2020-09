Guvernul adoptă hotărârea privind prelungirea stării de alertă; măsuri noi la procesul de vot

UPDATE – Guvernul aprobă luni hotărârea privind prelungirea stării de alertă începând cu 15 septembrie, stabilind mai multe măsuri în privinţa procesului de votare din 27 septembrie, printre care permiterea mitingurilor electorale şi a demonstraţiilor în limita a 100 de persoane, cu respectarea regulilor de igienă, dar şi obligaţia alegătorului de a-şi dezinfecta mâinile înainte de intrarea în secţia de vot şi la ieşire.

Premierul Ludovic Orban a precizat, la începutul şedinţei Executivului, că va fi adoptată hotărârea de prelungire a stării de alertă începând cu 15 septembrie, pe o perioadă de 30 de zile, precum şi măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

‘S-a votat prin Hotărârea (Comitetului Naţional pentru Situaţii de urgenţă – n.r.) nr. 45 din 2020 propunerea către Guvern a măsurilor care să fie luate în timpul campaniei şi în ziua votului aici. Subliniez aspecte precum permisiunea de a se desfăşura nu numai mitinguri electorale, dar şi demonstraţii (…) în limita de 100 de persoane maxim şi respectând măsurile stabilite de igienă. Iar la secţiile de vot s-a adăugat, pe lângă măsurile de port mască şi distanţare, şi obligativitatea alegătorilor la intrare în secţia de vot şi la ieşirea din secţia de vot de a dezinfecta mâinile‘, a precizat secretarul de stat în MAI Raed Arafat.

Arafat a adăugat că la solicitarea STS s-a venit cu o clarificare. ‘S-a mai introdus, la solicitarea STS, o clarificare în sensul că cei care au cărţi de identitate vor introduce ei personal cartea în fanta de la tableta sau de la aparatul care o citeşte, cei care au buletine vechi, pentru că mai există persoane cu buletine vechi, vor fi prelucrate manual cu dezinfecţia mâinilor lucrătorului’, a mai spus Raed Arafat.

Raed Arafat a mai arătat că măsurile celelalte au rămas neschimbate, menţionând însă că ‘au fost scoase sporturile de contact din partea sporturilor care sunt limitate’. De asemenea, el a spus că se vor putea organiza seminarii sau workshopuri în aceleaşi condiţii ca la teatre şi spectacole.

Premierul Ludovic Orban a atenţionat că trebuie clarificată procedura de vot pentru cei care sunt bolnavi de COVID-19 sau izolaţi la domiciliu.

‘Trebuie foarte clar procedura de solicitare a urnei mobile pentru că urna mobilă trebuie să le asigure exercitarea dreptului de vot fie la cei care sunt izolaţi la domiciliu pentru că sunt infectaţi sau sunt carantinaţi pentru că sunt persoane de contact în ancheta epidemiologică şi trebuie să le asigurăm exercitarea dreptului de vot. Am văzut că este foarte bună ideea ca întâi să se ducă urna mobilă la cei care necesită deplasarea urnei mobile non COVID şi după aceea să se ducă la cei care sunt fie afectaţi sau sunt persoane de contact‘, a menţionat premierul.

Orban a subliniat că este obligatoriu ca alegătorul să se dezinfecteze la intrarea în secţia de votare şi la ieşire. (Agerpres)

Guvernul se va reuni luni în şedinţă pentru a aproba hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu încă 30 de zile.

Premierul Ludovic Orban a anunţat că luni va avea loc reuniunea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, urmând ca într-o şedinţă de Guvern să fie aprobată prelungirea stării de alertă.

”Vom avea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă luni, la 11,00, la 12,00 am convocat şedinţă de Guvern şi vom lua decizii. Deocamdată am agreat – că am avut mai multe solicitări – să permitem reluarea adunărilor publice, manifestaţiilor. Sigur că am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunări publice, de manifestaţii, sigur, în condiţiile de protecţie sanitară care sunt stabilite pentru alte evenimente. (…) Cel mai probabil, cât e permis şi acum la adunările electorale: 100 de persoane în aer liber, cu distanţare fizică, cu obligaţia de a purta mască. Nu vreau să mai cenzurăm sau cineva să comenteze că noi cenzurăm dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunări publice, dar vom avea grijă să fie respectate regulile de protecţie sanitară”, a spus Orban, duminică, la Călăraşi.

Hotărârea de prelungire a stării de alertă nu a putut fi introdusă pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de joi din cauza lipsei avizului Consiliului Legislativ.

‘Dacă nu avem avizul Consiliului Legislativ, nu o să putem să adoptăm astăzi (joi – n.r.). Asta înseamnă că va trebui luni să facem Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi şedinţă de Guvern, astfel încât să adoptăm prelungirea stării de alertă‘, s-a adresat Orban miniştrilor, în debutul şedinţei de Guvern de joi.

Secretarul de stat în MAI Gheorghe Sorescu a arătat că proiectul privind prelungirea stării de alertă a fost elaborat şi depus la SGG, cu toate avizele, în vederea transmiterii la Consiliul Legislativ.

‘Conţine toate măsurile stabilite în actuala reglementare. (…) De asemenea, conţine măsurile de protecţie sanitară necesare în ziua votului pe 27 septembrie‘, a mai spus Gheorghe Sorescu.

Guvernul a aprobat pe 14 august, printr-o hotărâre, prelungirea stării de alertă cu 30 de zile pe întreg teritoriul României începând din data de 16 august.

După ieşirea din starea de urgenţă, România a intrat, pentru prima dată, în starea de alertă la data de 15 mai. Aceasta este a patra oară când se prelungeşte această măsură în contextul pandemiei cu noul coronavirus.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)