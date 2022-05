Guvernatorul BNR: Preţurile vor continua să crească accelerat până în luna iunie

Preţurile vor continua să crească accelerat până în luna iunie, a avertizat în această săptămână guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Pentru a proteja economia, autorităţile pot lua numai măsuri de tipul subvenţiilor, însă România are un spaţiu limitat de manevre din cauza deficitului fiscal bugetar mare pe care s-a angajat în faţa autorităţilor europeane să îl reducă.

Potrivită BNR, incertitudinile rămân ridicate, de la aproape 14% cât este în prezent inflaţia ar putea reveni la valori de sub 10% abia în a doua jumătate a anului viitor, susţine BNR

Majorarea semnificativă a inflaţiei are loc în România într-un context în care deficitul bugetar este la un nivel foarte înalt, iar spaţiul fiscal pentru a sprijini suplimentar economia este aproape inexistent, spun reprezentanţii Băncii Centrale. În plus, nu mai pot fi făcute reduceri de taxe, deoarece nivelul veniturilor a scăzut sub 30% din PIB, iar necesarul de cheltuieli depăşeşte 40% din PIB.

Mugur Isărescu: Nu ai de unde să tai, şi atunci de fiecare dată trebuie să începi o discuţie în asta care ajunge la un punct mort. Cum faci cu 27% să acoperi 40%? Păi cum? Numai cu deficite, după care începem să ne minunăm de ce ne-a crescut datoria publică.

Mugur Isărescu a precizat că nu crede că va exista un val de credite neperformante în perioada următoare, însă în contextul creşterii dobânzilor, corelată cu majorarea facturilor şi a cheltuielilor populaţiei, ar putea exista cazuri punctuale de persoane care să nu îşi mai poate plăti ratele la bănci. El a adăugat că se discută în continuare şi de o măsură de amânare a plăţii ratelor, însă având în vedere faptul că dobânzile sunt pe o tendinţă de creştere, cei care ar putea apela la o astfel de măsură se pot simţi păcăliţi, în sensul că li se amână plata, dar ulterior vor achita rate la dobânzi mai mari.

Mugur Isărescu spune că Banca Centrală a fost nevoită să crească dobânda de referinţă în mai multe rânduri deoarece scumpirile din energie s-au transmis şi în preţurile celorlalte mărfuri, dar că majorarea dobânzilor trebuie făcută treptat pentru a nu afecta semnificativ evoluţia economiei.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă a crescut ieri, de la 5,44% la 5,50% pe an, cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani. Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor, IRCC, este de 1,86% pe an, în creştere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)