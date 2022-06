Guvern: OUG privind reducerea preţului la carburanţi va fi pe agenda şedinţei de joi, după parcurgerea circuitului de avizare

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reducerea preţului la carburanţi va intra pe agenda şedinţei de joi a Guvernului după parcurgerea circuitului de avizare, a anunţat Biroul de presă al Executivului.

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, pe 23 iunie, că preţul carburantului la pompă va fi compensat cu 50 de bani, jumătate din această reducere urmând să fie decontată de stat.

‘Guvernul României continuă să implementeze măsurile de protejare a cetăţenilor şi economiei de efectele crizei pe care o traversăm. Pentru ca cetăţenii români şi firmele să plătească mai puţin pentru carburant, am identificat împreună cu specialiştii o soluţie de compensare în sumă fixă de 50 de bani care se aplică direct la pompă. În sprijinul parteneriatului dintre societatea civilă şi Guvern, între Guvern şi populaţie, precum şi mediul de afaceri, am luat decizia să aplicăm această măsură. O măsură care a fost de asemenea adoptată şi de alte ţări (…), vorbim de Spania şi Franţa’, declara atunci premierul.

Ulterior, el a precizat că decizia a fost luată în coaliţia de guvernare, menţionând că ‘nu a fost vorba despre o dezbatere, o dispută, care dă mai mult’ şi că nu s-a discutat punctual ce se va întâmpla la benzinăriile private.

‘În momentul în care am luat această decizie, ea a fost discutată în coaliţie şi a fost agreată de către toţi membrii coaliţiei. De asemenea, a fost discutată şi soluţia, ţinând cont că trebuie să fim cât se poate de realişti şi să vedem care este suma de bani pe care o avem în bugetul statului. Fiecare dintre noi, personal, aş fi vrut să fi putut să asigurăm o compensare mai mare, dar în momentul acesta vreau să ştie toţi cetăţenii ţării că aceasta este realitatea, atât am putut asigura de la bugetul statului. Şi am făcut în aşa fel încât să discutăm inclusiv cu industria, pentru că nu ne dorim ca şi în România să ajungem la restricţionarea cantităţii de carburant care se poate cumpăra de la pompă’, a afirmat Ciucă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă