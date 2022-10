Fostul procuror Mircea Negulescu – achitat într-un dosar de cercetare abuzivă

Fostul procuror Mircea Negulescu a fost achitat luni de un complet de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar în care a fost reclamat de fostul deputat Vlad Cosma pentru cercetare abuzivă.

Potrivit deciziei instanţei, Mircea Negulescu, zis ‘Portocală’, a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunilor de cercetare abuzivă, influenţarea declaraţiilor martorilor şi participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigării în formă continuată.

De asemenea, instanţa a respins acţiunea civilă formulată de Vlad Cosma.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

‘În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Negulescu Mircea pentru săvârşirea infracţiunii de cercetare abuzivă. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Negulescu Mircea pentru participaţie improprie în modalitatea instigării la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Negulescu Mircea pentru săvârşirea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor martorilor (în raport cu declaraţia martorei Stroe Cecilia Cristina). În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Negulescu Mircea pentru săvârşirea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor martorilor (în raport cu declaraţia martorului Alexe Răzvan). În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C. proc. pen., achită pe inculpatul Negulescu Mircea pentru săvârşirea infracţiunii de influenţarea declaraţiilor martorilor (în raport cu declaraţia martorului Vaida Mihai Florian). În baza art. 397 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 1 C. proc. pen., respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Cosma Vlad Alexandru ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea hotărârii’, se arată în sentinţa judecătorilor.

Mircea Negulescu a fost trimis în judecată în iunie 2020, dosarul fiind instrumentat de Adina Florea, fost procuror la Secţia Specială.

El era acuzat că, pe vremea când activa ca procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, a ‘fabricat’ probe şi a obligat patru persoane, printre care şi afaceristul Răzvan Alexe, să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase într-un dosar în care fostul deputat Vlad Cosma era cercetat pentru evaziune fiscală şi coruperea alegătorilor.

‘În fapt, în urma probatoriului administrat s-a constatat că inculpatul, în calitate de procuror de caz într-un dosar al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, ar fi ticluit probe nereale prin construirea unui scenariu mincinos, respectiv obţinerea unui denunţ de la o persoană deja cercetată în acelaşi dosar şi consemnarea de declaraţii nereale sub pseudonim de la mai multe persoane, ar fi realizat acţiuni de determinare prin constrângere morală asupra a patru persoane, trei dintre acestea fiind audiate atât cu identitate protejată, cât şi cu identitate reală, să dea declaraţii mincinoase, totul în scopul de a proba existenţa unor fapte de evaziune fiscală şi coruperea alegătorilor şi de a atrage răspunderea penală a unei persoane nevinovate pentru fapte imaginare’, anunţa în iunie 2020 Secţia specială.

Acesta este al doilea dosar în care Mircea Negulescu scapă de acuzaţii.

La începutul lunii octombrie, Instanţa supremă a dispus retrimiterea la Parchet a dosarului în care fostul procuror era acuzat, alături de un fost poliţist, că a ‘fabricat’ probe şi a obligat martori să facă denunţuri şi declaraţii mincinoase în dosarul ‘Tony Blair’, care îi viza pe Sebastian Ghiţă şi Victor Ponta. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă