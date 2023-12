Fermierii trebuie să asigure adăpost corespunzător pentru animale şi să evite transportul acestora, din cauza frigului

Fermierii trebuie să ofere un adăpost corespunzător animalelor, având în vedere temperaturile scăzute, să nu se realizeze transporturi, iar consiliile locale să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere, spun reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), într-un comunicat remis luni AGERPRES.

‘Pe fondul evoluţiei unor fenomene meteorologice severe (temperaturi scăzute, căderi masive de zăpadă), ANSVSA recomandă pentru crescătorii de animale asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a frigului şi zăpezii’, menţionează sursa citată.

Totodată, aceştia trebuie să asigure cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare, atât cantitativ, cât şi calitativ, precum şi o bună funcţionare a echipamentelor de adăpare şi de furajare. Specialiştii ANSVSA precizează că trebuie acordată o deosebită atenţie instalaţiei de adăpare, având în vedere riscul de îngheţ al acesteia.

Aceştia mai recomandă verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a generatoarelor de energie electric, în cazul fermelor comerciale;

‘La orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor, precum şi la apariţia unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă sau DSVSA local’, se mai precizează în comunicat.

De asemenea, în cazul în care, din cauza intemperiilor se produc pagube care afectează bunăstarea animalelor, proprietarii sunt obligaţi să anunţe de urgenţă primăria sau DSVSA local, pentru a fi luate măsurile necesare, menţionează sursa citată.

Pe de altă parte, ANSVSA recomandă pentru transportatorii de animale vii să nu efectueze transporturi în condiţii meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic şi căderi masive de zăpadă, decât dacă este neapărat necesar.

‘Transportatorii sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile. Înainte de a pleca la drum, se verifică dacă există condiţii adecvate de microclimat în mijlocul de transport, hrană şi sursă de apă potabilă şi dacă acestea pot fi asigurate pe întreaga durată a transportului’, se mai spune în document.

Aceştia trebuie să verifice traseul şi alte aspecte legate de călătorie, înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă repede, pentru a micşora durata călătoriei.

Conform sursei citate, la temperaturi scăzute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puţin 25% din capacitatea maxima de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică.

‘În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi. Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de comfort termic în compartimentul animalelor’, susţin reprezentanţii autorităţii.

ANSVSA atrag atenţia că porcinele sunt foarte sensibile la temperaturile scăzute.

‘În cazul în care, în timpul călătoriei, temperatura ambientală coboară sub 0°C, este obligatoriu ca, mijlocul de transport să fie dotat cu un mecanism de reglare a temperaturii. Bovinele sunt rezistente la temperaturi scăzute cu condiţia ca, în mijlocul de transport, să nu existe curenţi de aer rece. Ecvinele pot fi transportate şi în situaţia în care temperatura ambientală coboară sub -20° C, cu condiţia ca mijloacele de transport să fie dotate cu un mecanism de reglare a temperaturii. O atenţie deosebită se acordă şi vitezei de transport, numărului de opriri, precum şi vârstei animalelor transportate’, mai arată documentul.

Potrivit ANSVSA, sistemul de ventilaţie trebuie să asigure distribuţia uniformă a aerului, iar autonomia lui trebuie să fie de cel puţin 4 ore, independent de funcţionarea motorului autovehiculului.

‘Din cauza condiţiilor meteorologice, există riscul apariţiei stresului termic prin frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei şi, totodată, identificarea simptomelor acestora. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilaţie (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie şi somnolenţă, colaps’, se mai spune în comunicat.

Pe de altă parte, conducerea Autorităţii a dispus DSVSA judeţene să întreprindă demersurile necesare pentru informarea fermierilor, unităţilor administrative locale, transportatorilor şi altor deţinători de animale, cu privire la măsurile specifice pentru asigurarea bunăstării animalelor în perioadele de iarnă în care se înregistrează condiţii meteorologice severe şi a responsabilităţile legale, care le revin în astfel de situaţii.

În ceea ce priveşte prevederile aplicabile administraţiilor locale, consiliile locale trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere, recomandă ANSVSA.

‘Conform prevederilor legale, Consiliile locale au obligaţia ca, în adăposturile animalelor, să asigure respectarea normelor de protecţie a acestora, respectiv: cazarea, transportul şi îngrijirea corespunzătoare a acestora’, se mai precizează în comunicat. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)