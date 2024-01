Familiile pot beneficia de o deducere fiscală pentru a acoperi costurile pentru creşă şi grădiniţă

Din această lună, familiile pot beneficia de o deducere fiscală de cel mult 1.500 de lei pentru a acoperi costurile aferente creşei şi grădinţei pentru copii. Solicitarea poate fi făcută de unul dintre părinţi, iar suma urmează să fie rambursată de angajator.

Amalia Bojescu are detalii: Suma acordată nu poate depăşi 33% din salariul brut al angajatului. În plus, nu se aplică impozit pe venit sau contribuţii sociale şi de sănătate asupra acestei sume, iar opţiunea de deducere fiscală poate fi solicitată doar de către unul dintre părinţi. În cazul în care acesta are mai multe locuri de muncă, el este obligat să declare că nu a beneficiat de această facilitate şi la celălalt loc de muncă. Deducerea fiscală este de până la 1.500 lei lunar pentru fiecare copil, banii putând fi utilizaţi doar pentru costurile aferente creşei sau grădiniţei. Fie angajatorul plăteşte direct instituţiei de învăţământ suma cuvenită, fie părintele plăteşte lunar costul creşei sau grădiniţei şi prezintă angajatorului chitanţa, pe baza căruia i se va rambursa suma. Această măsură ar putea ajuta mulţi părinţi, în contextul în care costurile cu creşele şi grădiniţele de stat sunt de câteva sute de lei, iar în cazul celor private ajung şi la peste 2.000 lei. Facilitatea pentru educaţia timpurie a fost introdusă prin lege în 2020. Ea s-a aplicat pentru o perioadă scurtă de timp, după care a fost suspendată, motivul invocat fiind impactul bugetar.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)