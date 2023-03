Facturile pentru gaze şi energie electrică vor cuprinde mai multe informaţii

De mâine, facturile pentru gaze naturale şi energie electrică vor cuprinde mult mai multe detalii ca până acum.

Potrivit noilor reglementări europene în vigoare, care trebuie respectate, facturile vor cuprinde şi informaţii legate de costuri, transport şi furnizare.

Preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România, Laurenţiu Urluescu, spune însă că în acest mod facturile vor fi complicate inutil:

Laurenţiu Urluescu: Sunt multe informaţii care nu ştim cât de utile ar fi tuturor consumatorilor şi noi considerăm că aceste informaţii ar fi suficient să fie puse în platforma de clienţi, în aşa fel încât să nu fie trecute în toate facturile. De ce asta? Fiindcă estimăm ca o factură la trei-patru pagini, cât este acum, să ajungă undeva la şase-opt pagini. Cel puţin pentru clienţii casnici, cu cât mai multă informaţie nu o înţeleg, cu atât mai mult o să li să pară ceva ciudat, şi o să-şi pună întrebări, şi o să creadă că nu este ceva în regulă cu factura.

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Zoltan Nagy Bege, a precizat într-o conferinţă că s-au făcut eforturi ca prima pagină să rămână într-o formă simplificată, pentru că restul detaliilor să apară în zona de anexe:

Zoltan Nagy Bege: Toate acele elemente care apar ca informaţii obligatorii a fi cuprinse în facturile de gaz, respectiv energie electrică, nu sunt invenţiile noastre; toate apar în directivele europene şi directiva spune că sunt obligatorii să fie incluse în factură. Noi am făcut doar o selecţie şi ne-am străduit ca prima pagină a facturii să fie simplificată şi să obligăm furnizorii să pună pe prima pagină strict nişte elemente necesare pentru client – pentru a se identifica, pentru a şti cât are de plătit, când are de plătit şi pentru ce plăteşte şi unde se poate adresa în momentul în care are vreo problemă cu factura.

