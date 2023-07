Facilităţile pentru veniturile celor din IT se menţin (Marcel Ciolacu)

Premierul Marcel Ciolacu a reafirmat, astăzi, că facilităţile pentru veniturile celor din IT se menţin. El a precizat că nici nu s-a discutat despre eliminarea scutirii de impozit la venit de care beneficiază IT-ştii.

Marcel Ciolacu: Nu a existat nicio discuţie şi nu va exista de scoatere a facilităţilor de la IT. Este o minciună şi o dezinformare faptul că cineva a luat în discuţie scoaterea. IT-ul are o scutire la venit, impozitul pe venit. Nu va exista discuţia de scoatere a acestei facilităţi la IT. Şi nici nu a existat, ca să fie foarte clar.

Premierul s-a referit şi la facilităţile din agricultură şi construcţii, despre care a spus că sunt legate de venit şi de plata asigurărilor de sănătate. „Nu se va lua nici o măsură până nu se va discuta cu toţi actorii din aceste domenii”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

