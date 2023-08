Explozii Dâmboviţa/Parchetul verifică staţia GPL din Crevedia înainte şi după închiderea activităţii

Procurorii Parchetului General urmează să stabilească în cazul Crevedia ce activităţi au fost derulate de societatea care avea staţia de GPL şi cum au fost efectuate controalele după închiderea punctului de lucru în 2020, a anunţat, duminică, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Alex Florenţa.

Potrivit acestuia, societatea are 25 de puncte de lucru în toată ţara, unul dintre ele fiind în Crevedia, unde era şi un sediu de birouri, dar care şi-a pierdut autorizaţia ISU în 2020 şi s-a solicitat închiderea acestuia.

‘În ceea ce priveşte situaţia de fapt, societatea la al cărei punct de lucru s-au petrecut evenimentele aseară este o societate având ca obiect de activitate comercializarea de bunuri, între care şi aparatură pentru gaz lichefiat, şi firma lucrează cu 25 de puncte de lucru în întreaga ţară. În Crevedia societatea a avut amenajat un punct de lucru în curtea căruia se află şi o clădire de birouri pentru angajaţii societăţii. Această societate a avut autorizaţie de securitate de incendiu până în data de 30 iulie 2020, dată la care această autorizaţie nu a mai fost prelungită, iar ca urmare, societatea a declarat închiderea punctului de lucru din localitate. Această măsură a fost generată la acel moment de constatarea unor nereguli la punctul de lucru al societăţii constând în principal în reamplasarea unei instalaţii de distribuţie a gazului fără respectarea cerinţelor legale, în existenţa pe amplasament a unei staţii de incintă pentru alimentarea cu carburant a autovehiculelor societăţii şi, nu în ultimul rând, constatarea existenţei la punctul de lucru a unei pompe de transvazare a gazului, neomologată pentru transferul gazului dintr-o cisternă în alta. După închiderea punctului de lucru, curtea aferentă a fost declarată de către societate ca reprezentând exclusiv o zonă de parcare a autovehiculelor şi cisternelor societăţii, care veneau din cursă pentru a schimba şoferii, precum şi pentru a permite unora dintre şoferi să înnopteze. Din investigaţiile derulate până în prezent se desprind însă indicii privind faptul că în incinta punctului de lucru al societăţii se obişnuia în unele situaţii ca angajaţii societăţii să efectueze şi după închiderea punctului de lucru, după neregulile constatate anterior, diferite operaţiuni de transfer de gaz petrol lichefiat dintr-o cisternă în alta sau în alte dispozitive’, a declarat procurorul general al României, Alex Florin Florenţa.

Acesta a prezentat filmul tragediei în urma căreia două persoane au decedat, iar alte 56 au fost grav rănite.

‘În data de 26 august, în clădirea din curtea fostului punct de lucru erau cazaţi la acel moment (…) 4 angajaţi ai societăţii, angajaţi de origine nepaleză, dar figurând scriptic la alte puncte de lucru decât cel în care se aflau. În jurul orelor 8,30 un angajat care se ocupă în general de administrarea spaţiului respectiv se prezintă la punctul de lucru din Crevedia unde găseşte parcate două cisterne goale fără cap de livrare. În intervalul 12,00 – 14,00 au sosit din sursa de livrare alte două autocisterne care au fost parcate pe marginea şoselei. În jurul orei 18,00 a apărut o a treia autoscisternă încărcată cu gaz care a fost parcată în curte lângă cele două goale deja existente acolo. Şoferul i-a explicat angajatului de la punctul de lucru că avea o problemă la maşină, justificând că ar avea o roată blocată, motiv pentru care ar fi intenţionat să transfere gazul din acea cisternă într-una din cisternele goale aflate în incinta punctului de lucru, sens în care a cerut să discute cu şoferul respectivei autocisterne. Cei doi şoferi se întâlnesc (…) şi iniţiază transferul de gaz dintr-o cisternă în cealaltă, montând în acest scop un furtun de livrare. În condiţii care nu sunt încă pe deplin elucidate (…), sub cisternă a apărut o sursă de foc. Angajatul punctului de lucru remarcă acest aspect şi a intrat în clădirea de birouri pentru a le cere celor 4 angajaţi nepalezi să iasă afară, ulterior le cere să meargă cu el în stradă să oprească traficul temându-se de un potenţial incident major, timp în care cei doi şoferi rămân la autovehicule încercând să stingă incendiul’, a spus procurorul general.

Potrivit acestuia, la scurt timp după ce angajaţii au ieşit în stradă pentru a opri traficul, a avut loc prima explozie.

‘ La scurt timp după ce ies în stradă, are loc prima explozie, o explozie foarte puternică despre care martorii oculari spun că a împins flăcările până în stradă şi care a produs primele victime. În interval de circa o oră încep să-şi facă apariţia la faţa locului echipaje de poliţie, mai multe autospeciale de pompieri care încep să securizeze zona. Ulterior acestui moment are loc a doua explozie, o explozie mult mai puternică decât prima şi care duce la numărul mai mare de victime şi avarierea severă a două imobile’, a explicat procurorul general.

El a adăugat că dosarul urmăreşte infracţiunea de distrugere din culpă având ca urmare un dezastru, fiind emise mai multe mandate de percheziţie, inclusiv pentru Primăria Crevedia.

‘Dosarul de urmărire penală preluat de PICCJ urmăreşte infracţiunea de distrugere din culpă având ca urmare un dezastru, inclusiv când un astfel de eveniment are ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multe persoane. Am constituit o echipă mutidisciplinară pe lângă procurorul de caz şi ofiţerii de poliţie de la Direcţia de Investigaţii Criminale şi de la Direcţia Criminalităţii Economice atrăgând şi diferiţi specialişti de la INEC, INC şi de la Inspecţia Muncii. Echipa s-a deplasat de la prima oră pentru efectarea cercetării la faţa locului care este îngreunată foarte puternic de situaţia existentă în perimetru. Din datele existente rezultă indicii că ar putea exista încă emisii de gaz de la cisternele aflate în incintă, iar până când specialiştii de la ISU nu vor constata că a fost înlăturat orice pericol s-a decis să nu se rişte viaţa oamenilor din echipă. Totodată, sunt în derulare mai multe percheziţii domiciliare, fiind solicitate instanţei competente autorizaţii de percheziţie la primăria din localitate, la unul din punctele de lucru situat în Bucureşti precum şi la locuinţele celor doi administratori ai societăţii. Scopul este de a identifica înscrisuri şi documente necesare anchetei, precum şi diferite medii de stocare’, a mai arătat sursa citată.

Potrivit acesteia, unul dintre principalele obiective ale anchetei este stabilirea activităţilor derulate de societate prin intermediul punctului de lucru din Crevedia, ulterior declarării închiderii acestui punct de lucru.

‘Principalele obiective ale anchetei, stabilirea activităţilor derulate de societate prin intermediul punctului de lucru din Crevedia, ulterior declarării închiderii acestui punct de lucru, din perspectiva unor indicii temeinice privind derularea unor activităţi neconforme şi verificarea modului în care s-a autorizat punctul de lucru al societăţii situat în Crevedia ulterior anulării acelei autorizaţii şi închiderii formale a punctului de lucru, modul în care s-au realizat diferitele controale de către instituţiile abilitate’, a precizat Alex Florin Florenţa.

Sursa exactă a focului care a determinat explozia nu a fost stabilită, dar este luată în calcul o ţigară aprinsă şi aruncată la întâmplare.

'Din primele date se pot face doar speculaţi, implicit aruncarea neglijentă a unei ţigări, din declaraţiile martorilor rezultă că acea sursă de foc a fost văzută iniţial sub autocisterna care era alimentată cu gaz şi din care se făcea transferul în cisterna goală', a subliniat procurorul general al României.